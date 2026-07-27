Cómo comprar entradas para el Barcelona vs Al Ahly: precios del Trofeo Joan Gamper 2026, hora de inicio y más

El tradicional partido de pretemporada con el que el Barcelona descorre el telón regresa este año a un escenario familiar, y lo hace con un giro histórico. La 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper hará que el gigante egipcio Al Ahly se convierta en el primer equipo africano en participar en este encuentro, cuando se mida al Barça en el Spotify Camp Nou el miércoles 19 de agosto de 2026.

El partido será además el primer encuentro en casa del Barcelona en la temporada 2026/27 y la presentación oficial de la plantilla del club, lo que lo convierte en una de las ediciones del Gamper más esperadas de los últimos años. También será la primera vez que el trofeo se dispute en el Spotify Camp Nou desde la reapertura del estadio, después de que las últimas ediciones se jugaran fuera de casa, en el Estadi Olímpic Lluís Companys y en el Estadi Johan Cruyff.

Deja que GOAL te explique cómo comprar entradas para el Barcelona vs Al Ahly, cuánto cuestan y qué más debes saber antes de ir.

¿Cuándo es el partido Barcelona vs Al Ahly?

Fecha Partido Lugar Entradas 19 de agosto de 2026 Barcelona vs Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcelona Entradas

Cómo comprar entradas para el Barcelona vs Al Ahly

La vía más segura es hacerlo a través de los canales oficiales de venta de entradas del FC Barcelona, donde los socios tienen acceso prioritario antes de la venta general. Como este partido tiene un peso extra al ser tanto la presentación de la plantilla como el primer Gamper de vuelta en el Camp Nou, se espera que las entradas vuelen; comprar lo antes posible es la opción más inteligente.

El Camp Nou sigue en una reapertura por fases tras su remodelación, por lo que el aforo podría ser más limitado que en un día de partido normal. El estadio se divide en cuatro gradas principales:

Tribuna : la grada central premium con la mejor visibilidad

Lateral : gradas laterales que ofrecen una vista panorámica del terreno de juego

Gol Sud : detrás de una portería

Gol Nord : detrás de la portería opuesta

Si las entradas oficiales se agotan, o si quieres más flexibilidad a la hora de elegir asiento, plataformas de reventa de confianza como StubHub también tienen anuncios para el Barcelona vs Al Ahly.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona vs Al Ahly?

Los precios dependen de la grada, el nivel y de lo cerca que estés del día del partido cuando compres. Los primeros anuncios parten de unos 24 € para localidades generales, y suben hasta 199 € o más en las zonas centrales premium. En el mercado de reventa, se han anunciado paquetes desde aproximadamente 330 £–375 £, una señal de la demanda inicial que ya está generando este choque.

Como siempre, los precios tienden a subir cuanto más se acerca el saque inicial, así que asegurarte un asiento pronto es la opción más asequible.

¿Han jugado antes Barcelona y Al Ahly?

Sí, no es la primera vez que estos dos gigantes se enfrentan, aunque haya pasado tiempo. El duelo del 19 de agosto será su cuarto enfrentamiento en total, y el Barça ha ganado todos los anteriores:

Fecha Competición Sede Resultado abril de 1961 Amistoso Estadio Mokhtar El Tetsh, El Cairo Barcelona 6-1 Al Ahly abril de 2007 Amistoso del centenario de Al Ahly Estadio Internacional de El Cairo Barcelona 4-0 Al Ahly julio de 2009 Wembley Cup Estadio de Wembley, Londres Barcelona 4-1 Al Ahly

A pesar del historial desigual, este encuentro tiene un significado extra: será la primera visita de Al Ahly al Camp Nou y su oportunidad de medirse por primera vez al actual Barça en el campo del club.

Qué esperar del Barcelona vs Al Ahly

Este será solo el segundo enfrentamiento de la historia entre ambos clubes, y su único precedente, que se remonta a hace casi dos décadas, hace que este reencuentro en el Camp Nou sea aún más significativo. Al Ahly llega como uno de los equipos más exitosos de África, mientras que el Barça aprovechará la ocasión para presentar su plantilla a los aficionados, incluidos los posibles nuevos fichajes, justo antes de que arranque la nueva temporada a nivel nacional.

Cabe esperar una exigente prueba de pretemporada y de alto ritmo para ambos equipos, un Camp Nou lleno y un auténtico ambiente de gran ocasión en el arranque oficial de la temporada del Barcelona.

¿Dónde se juega el partido Barcelona vs Al Ahly?

El Barcelona regresó oficialmente al Spotify Camp Nou el 22 de noviembre de 2025 tras más de dos años disputando sus partidos como local en Montjuïc durante la remodelación. El estadio sigue en una reapertura por fases, con el aforo y los servicios todavía en expansión. Este choque marca la primera vez en varios años que el Trofeo Gamper se juega en la remodelada casa del Barcelona, lo que añade una dimensión especial al duelo entre Barça y Al Ahly.