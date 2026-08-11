Cómo comprar entradas para el Al-Fayha vs Al-Hilal: fechas de la Saudi Pro League, precio de las entradas y más

La Saudi Pro League regresa para la temporada 2026/27, y la primera prueba de Al-Hilal a domicilio le lleva al norte de la capital para enfrentarse a Al-Fayha en la jornada 2. Tras la conclusión de la campaña 2025/26 en mayo de 2026, en la que Al-Hilal se aseguró una victoria por 1-0 en la última jornada en Al Majma'ah, ambos equipos vuelven a verse las caras al inicio de la nueva campaña.

Bajo la dirección de Simone Inzaghi y con la incorporación veraniega de Crysencio Summerville junto a Darwin Núñez, Rúben Neves y Theo Hernández, Al-Hilal busca marcar un fuerte ritmo desde el principio.

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¿Cuándo es el Al-Fayha vs Al-Hilal?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas Jueves, 20 de agosto de 2026 Al-Fayha vs Al-Hilal Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Fayha vs Al-Hilal?

Conseguir entradas para los partidos de Al-Hilal puede ser notoriamente difícil debido a su enorme masa social y a la presencia de superestrellas internacionales como Neymar, Aleksandar Mitrović y Rúben Neves.

Para este partido concreto a domicilio ante Al-Fayha, las entradas se distribuyen principalmente a través de los canales oficiales de la Saudi Pro League y de las plataformas de venta del club local.

Sin embargo, para los aficionados que se queden fuera de la venta general inicial o para aquellos que viajen desde fuera de Arabia Saudí y necesiten una opción más garantizada en el mercado secundario, Ticombo ofrece un entorno seguro para comprar entradas incluso cuando la taquilla principal está agotada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Fayha vs Al-Hilal?

Los precios de las entradas para la Saudi Pro League varían en función de la categoría del partido y del perfil del equipo visitante. Cuando el rival es Al-Hilal, los precios suelen experimentar un ligero aumento debido a la alta demanda. Para el duelo en Al Majma'ah Sports City, Al-Fayha busca mantener el fútbol accesible mientras gestiona las exigencias logísticas de un partido de alto perfil.

Plataformas oficiales: las entradas principales se ponen a la venta a través del portal oficial de la Saudi Pro League (SPL) y de la plataforma oficial de venta de entradas de Al-Fayha.

Membresías del club: los miembros oficiales de Al-Hilal reciben acceso anticipado a las asignaciones del sector visitante antes de que se abra la venta general.

Mercado secundario: si se agotan las asignaciones principales, plataformas secundarias fiables como Ticombo ofrecen opciones de reventa verificadas.

ofrecen opciones de reventa verificadas. Categoría de entrada Rango de precios (SAR) Asiento y experiencia Categoría 3 30 - 75 SAR Entrada general; detrás de las porterías Categoría 2 100 - 250 SAR Asientos premium en el lateral con visión clara Categoría 1 y Gold 300 - 600 SAR Vista central privilegiada en la grada principal VIP y Hospitality 1.000+ SAR Acceso a sala premium con catering incluido

Todo lo que necesitas saber sobre Al Majma'ah Sports City

Al Majma'ah Sports City es la orgullosa casa del Al-Fayha FC. Situado en Al Majma'ah, aproximadamente a 200 kilómetros al norte de Riad, sirve como un importante centro deportivo para la región.

Aunque puede que no tenga la enorme capacidad del King Fahd International Stadium, su carácter compacto crea un ambiente intimidante y eléctrico para los equipos visitantes.

El estadio fue renovado para cumplir con los altos estándares de la Saudi Pro League, garantizando que las instalaciones para aficionados, medios y jugadores sean de primer nivel. Con una capacidad de alrededor de 7.000 espectadores, cada asiento ofrece una vista cercana de la acción, lo que lo convierte en uno de los recintos más íntimos para ver a superestrellas de Al-Hilal.

Para los aficionados que viajen desde Riad, el trayecto dura unas dos horas por la autopista Route 60. Hay amplio aparcamiento alrededor del complejo deportivo, pero se recomienda llegar al menos 90 minutos antes del saque inicial para evitar la congestión del tráfico local. Dentro del estadio encontrarás varios puestos de comida y bebida que sirven favoritos locales y los aperitivos habituales de día de partido, adaptándose al ambiente familiar por el que es famosa la Saudi Pro League.

Recuerda vestir de forma cómoda, ya que las temperaturas nocturnas en el desierto pueden bajar, incluso después de un día cálido. Animar al equipo local o a los gigantes visitantes en Al Majma'ah Sports City es una experiencia única que captura la verdadera esencia de la cultura futbolística saudí.