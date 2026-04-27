La temporada de fútbol de los Emiratos Árabes Unidos llega a su clímax. Al Ain FC y Al Wahda FC, dos de los equipos más laureados, se enfrentan en la final de la Copa ADIB.

Conocido como el «Clásico de los Emiratos», el choque se disputará en el emblemático estadio Mohamed bin Zayed y se espera un lleno absoluto.

Si quieres vivir este momento histórico, GOAL te guía para conseguir tu entrada, desde las opciones más económicas hasta experiencias premium.

¿Cuándo es la final de la Copa ADIB entre Al Ain FC y Al Wahda FC?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 1 de mayo de 2026, 20:45 (hora local) Al Ain FC vs Al Wahda FC Estadio Mohamed bin Zayed, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para la final de la Copa ADIB entre el Al Ain FC y el Al Wahda FC?

Las entradas se venden a través del portal oficial de la Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos y de Platinumlist.

Sin embargo, debido a la enorme afición local tanto del Al Ain como del Al Wahda, estas entradas suelen agotarse a los pocos minutos.

Si se agotan, plataformas secundarias de confianza como Ticombo te ofrecen otra opción para conseguir tus entradas. Compra siempre a través de un enlace seguro.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa ADIB entre Al Ain FC y Al Wahda FC?

Para ahorrar, busca las entradas más baratas en la entrada general 3, detrás de las porterías.

Entradas generales: 150–250 SAR en reventa (como en Ticombo), según demanda.

150–250 SAR en reventa (como en Ticombo), según demanda. Asientos premium: entre 400 y 600 SAR para vistas centrales en las gradas inferiores.

entre 400 y 600 SAR para vistas centrales en las gradas inferiores. Hospitalidad y VIP: la experiencia más lujosa, con catering y acceso a sala VIP, supera los 1000 SAR.

Los precios suben cuanto más se acerque la fecha, así que compra con antelación para ahorrar.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Mohamed bin Zayed

El Estadio Mohamed bin Zayed de Abu Dabi es uno de los recintos deportivos más modernos e impresionantes de Oriente Medio.

Conocido como el «Estadio del Orgullo», es la casa del Al Jazira Club y suele albergar finales nacionales e internacionales gracias a sus instalaciones de primer nivel.

Con capacidad para unos 37 000 espectadores, ofrece un ambiente íntimo y electrizante.