Cómo comprar entradas para Croacia-Ghana: precios de las entradas del Mundial, información sobre el Lincoln Financial Field y más

Croacia visita la costa este para medirse a Ghana en un partido clave de la última jornada del Grupo L del Mundial 2026.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Croacia-Ghana en el Mundial de 2026?

Calendario de Croacia en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Inglaterra vs. Croacia Estadio AT&T, Arlington Entradas 24 de junio de 2026 Panamá vs. Croacia Estadio BMO, Toronto Entradas 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Partidos de Ghana en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 23 de junio de 2026 Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette, Foxborough Entradas 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para Croacia vs Ghana?

Ya terminaron los sorteos principales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Croacia-Ghana?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el duelo Croacia-Ghana en Filadelfia, los precios son un imán para quienes quieran ver la decisiva final del Grupo L. Los medallistas de bronce de 2022 se miden a una de las potencias africanas, así que se espera alta demanda para el partido de este fin de semana en el Lincoln Financial Field.

Ahora mismo, los boletos más económicos oscilan entre 510 y 750 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 510 $ – 800 $

Categoría 2 (Nivel medio): 850–1200 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.250 $ – 2.500 $

Hospitalidad/VIP: 1.770 $+

Estos precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un centro histórico y el partido se juega un sábado, por lo que la demanda local para este encuentro decisivo será alta. Conseguir pronto las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para los aficionados con presupuesto limitado que deseen asistir al Lincoln Financial Field.

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

Conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium para el torneo), el recinto es un ejemplo de arquitectura moderna que refleja el espíritu histórico de la Ciudad del Amor Fraternal.

Ubicado en el South Philadelphia Sports Complex, su diseño se inspira en la tradición de la ciudad y en su equipo de fútbol americano.

Destacan las marquesinas en forma de alas sobre las gradas este y oeste, que evocan el vuelo de un águila, y el balcón “Eagle’s Nest” en la zona norte. Su fachada de ladrillo rojo, combinada con estructuras de acero, rinde homenaje a la arquitectura histórica y a los puentes emblemáticos de la ciudad.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá capacidad para unos 69 000 espectadores.

Las primeras filas están a solo 18 metros de la línea de banda, lo que ofrece una cercanía excepcional al juego.

Gracias a más de 11 000 paneles solares y turbinas eólicas, cuenta con la certificación LEED Platino y es uno de los recintos más ecológicos del deporte mundial.