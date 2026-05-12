El 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Colombia enfrentará a Portugal en un partido que podría definir el primer lugar del Grupo K.

Colombia vuelve a este escenario por primera vez desde la final de la Copa América 2024, perdida ante Argentina.

Con gran apoyo de la afición, los dirigidos por Néstor Lorenzo saben que deberán enfrentar a una Portugal que ocupa el quinto puesto del ranking mundial.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo se juega el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Hard Rock Stadium

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

Colombia regresa a la fiesta tras ausentarse de Catar 2022. Este es el calendario del Grupo K:

Fecha Calendario Lugar Entradas Miércoles, 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas Martes 23 de junio Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron (Zapopan) Entradas Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock (Miami Gardens) Entradas

Partidos de Portugal en el Mundial 2026

Los aficionados esperan ver a Cristiano Ronaldo y a la selección portuguesa en Norteamérica este verano. Próximos partidos del Mundial:

Fecha Calendario Lugar Entradas Miércoles, 17 de junio Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG (Houston) Entradas Martes 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán Estadio NRG (Houston) Entradas Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock (Miami Gardens) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Colombia y Portugal?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, apenas quedan boletos en las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una opción para los partidos de alta demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Colombia y Portugal?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Hard Rock Stadium

El Hard Rock Stadium es un recinto multifuncional de Miami Gardens, Florida. Desde 1987 alberga a los Miami Dolphins de la NFL y, desde 2008, a los Miami Hurricanes universitarios.

Además, ha acogido seis Super Bowls, dos Series Mundiales de la MLB (cuando los Florida Marlins jugaban allí) y WrestleMania XXVIII. También alberga cada año el Miami Open de tenis y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Tras organizar la final de la Copa América 2024, el recinto confirma su experiencia en grandes eventos futbolísticos. Hace dos años, una multitud vio a Argentina —con Lionel Messi, del Inter de Miami— alzarse con el título tras vencer 1-0 a Colombia en la prórroga.

El Hard Rock Stadium es uno de los 16 estadios que acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Con un aforo de 65 000 espectadores, el segundo más bajo de los 11 estadios estadounidenses, el recinto de Miami albergará siete partidos, incluido el encuentro por el tercer puesto.