El gran festival de neocultura de Oriente Medio, BRED Abu Dhabi, regresa a la emblemática isla de Yas para celebrar su cuarta edición, la más ambiciosa hasta la fecha.El festival reúne a grandes exponentes del hip-hop, el R&B y el afrobeats con la energía de la cultura urbana, la moda y el arte, y se ha consolidado rápidamente como un referente cultural mundial. Este año, el lema del festival, «La gente de la neocultura, hoy y mañana», promete explorar con la mirada puesta en el futuro cómo confluyen el patrimonio y las tecnologías del futuro en el ámbito creativo.GOAL te ayudará a conseguir entradas para disfrutar de las actuaciones de grandes figuras internacionales como, junto a la energía arrolladora de

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¿Cuándo se celebra BRED Abu Dhabi 2026?

Fecha y hora Evento / Artista Lugar Entradas 22 de abril de 2026 (16:00) Jornada inaugural: muestra de arte y moda Circuito de Yas Marina Reservar ahora 23 de abril de 2026 (20:00) Clipse y Mustard en directo BRED Arena Reservar ahora 24 de abril de 2026 (20:00) Gunna y Nemzzz en directo BRED Arena Reservar ahora 25 de abril de 2026 (20:00) Bryson Tiller, Central Cee y Ayra Starr BRED Arena Reservar ahora 26 de abril de 2026 (16:00) Jornada de clausura: finales de deportes urbanos y videojuegos Circuito de Yas Marina Reservar ahora

¿Dónde comprar entradas para BRED Abu Dhabi?

La edición de 2026 de BRED Abu Dhabi se celebrará durante cinco grandes jornadas, desde elEl recinto del festival, en el circuito de Yas Marina, abre todos los días a las 16:00, mientras que los conciertos de los artistas principales en la BRED Arena comienzan por la noche.

Las entradas salen a la venta por tandas, y la primera ofrece los mejores precios a quienes se adelanten. Para quienes quieran asegurarse la entrada, especialmente en las noches de mayor demanda, con actuaciones de Bryson Tiller y Central Cee, es fundamental comprar a través de vendedores de confianza.

Conviene consultar primero los canales oficiales de venta, como Ticketmaster o la web oficial de BRED Abu Dhabi. No obstante, si las entradas para las fechas que prefieres se han agotado en esos canales, puedes recurrir a GrintaHub.

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¿Cuánto cuestan las entradas para BRED Abu Dhabi?

Pase diario entre semana (solo acceso al festival): desde 85 AED

(solo acceso al festival): desde Pase diario para conciertos (entrada general): desde 245 AED

(entrada general): desde Pase diario Golden Circle (frente al escenario): desde 545 AED

(frente al escenario): desde Pase de cinco días para el festival (entrada general): desde 695 AED (precio limitado de la primera tanda)

(entrada general): desde (precio limitado de la primera tanda) Pase diario infantil (de 7 a 12 años): disponible en taquilla por 50 AED

Tanto si buscas una opción asequible para descubrir el festival como si quieres situarte en primera fila en los conciertos, hay entradas para todos los gustos y presupuestos. El pase diario entre semana es la forma más económica de disfrutar del arte, la gastronomía y la cultura del festival, mientras que los pases de cinco días ofrecen la mejor relación calidad-precio.Nota: Los precios pueden cambiar a medida que se agoten las distintas tandas de entradas. Reservar con antelación permite aprovechar estas tarifas más bajas antes de que suban conforme se acerque el evento.

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Todo lo que debes saber sobre el circuito de Yas Marina

Aparcamiento: Hay amplios aparcamientos alrededor del circuito (sigue las indicaciones hacia Yas Marina Circuit East o West). Recomendamos llegar antes de las 17:00 para evitar la afluencia previa a los conciertos y encontrar un buen sitio.

Hay amplios aparcamientos alrededor del circuito (sigue las indicaciones hacia Yas Marina Circuit East o West). Recomendamos llegar antes de las 17:00 para evitar la afluencia previa a los conciertos y encontrar un buen sitio. Transporte público y servicios de transporte con conductor: El autobús lanzadera Yas Express circula regularmente entre los principales puntos de la isla de Yas, incluidos Yas Mall y los hoteles de la zona. Los taxis y servicios como Uber y Careem cuentan con zonas específicas para dejar y recoger pasajeros que ayudan a mantener la fluidez del tráfico.

El autobús lanzadera Yas Express circula regularmente entre los principales puntos de la isla de Yas, incluidos Yas Mall y los hoteles de la zona. Los taxis y servicios como Uber y Careem cuentan con zonas específicas para dejar y recoger pasajeros que ayudan a mantener la fluidez del tráfico. Requisitos de acceso: La zona de conciertos de la BRED Arena es un recinto exclusivo para mayores de 14 años. Asegúrate de tener la entrada digital descargada y preparada en el móvil para acceder rápidamente por las puertas.



El circuito de Yas Marina es mucho más que una pista de Fórmula 1. Para BRED Abu Dhabi, se transforma por completo en un enorme espacio urbano lleno de experiencias. Laes un recinto de conciertos de alta tecnología construido expresamente dentro del circuito, diseñado para ofrecer una acústica, una iluminación y unos efectos visuales increíbles, ideales para las actuaciones de hip-hop y música electrónica.Llegar a la isla de Yas es sencillo, pero planificar la llegada te ayudará a disfrutar de la noche sin contratiempos: