Cómo comprar entradas para Brasil-Haití: precios de boletos para el Mundial, información sobre el Lincoln Financial Field y más

Brasil viaja a la costa este para enfrentar a Haití en un apasionante partido del Grupo C, en lo que promete ser uno de los encuentros más emocionantes de la fase inicial del Mundial 2026.

La Canarinha, liderada por una nueva generación de estrellas, busca imponer su juego desde el primer partido.

Haití, símbolo de resiliencia en la CONCACAF, busca teñir de rojo y azul el Lincoln Financial Field.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir entradas: dónde comprarlas, precios y detalles del estadio.

¿Cuándo se juega el Brasil-Haití en el Mundial de 2026?

Calendario de Brasil en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 20 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 25 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Entradas

Calendario de Haití para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Foxborough Entradas 20 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 25 de junio de 2026 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Brasil vs. Haití?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase vigente, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Brasil-Haití?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el Brasil-Haití en Filadelfia, los precios resultan atractivos para quienes tienen presupuesto limitado. Se espera una alta demanda, pues los pentacampeones jugarán en uno de los principales estadios de la costa este.

En la reventa oficial, las localidades más económicas oscilan entre 120 y 200 dólares; en plataformas secundarias se ofrecen desde unos 912 dólares.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 120 $ – 450 $

Categoría 2 (Nivel medio): 500–900 $

Categoría 1 (Inferior/Lateral): 1250 $–2500 $

Hospitalidad/VIP: 3.500 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un destino muy popular y este partido del Grupo C de Brasil atrae mucha afluencia, así que conviene comprar pronto las entradas de Categoría 3 para quienes tengan un presupuesto limitado.

Historial de enfrentamientos entre Brasil y Haití





BRA Últimos partidos HAI 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Brazil 7 - 1 Haití

Haití 0 - 6 Brazil 13 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field

El recinto de Filadelfia, conocido como Lincoln Financial Field (o Philadelphia Stadium durante el torneo), es un hito arquitectónico y el principal escenario deportivo del valle del Delaware.

Para la Copa del Mundo de 2026 ofrecerá unas 69 000 localidades. Sus gradas empinadas acercan a los aficionados a la acción y lo convierten en uno de los escenarios más animados de Estados Unidos.