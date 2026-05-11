Sería un sueño para los aficionados ver a Brasil y Argentina enfrentarse en Norteamérica en la fase eliminatoria del Mundial 2026.
No se ven en una Copa del Mundo desde Italia 1990, cuando un gol de Claudio Caniggia en el Stadio Delle Alpi dio el pase a Argentina en octavos.
Si se ven las caras este verano, la demanda de entradas será estratosférica. En GOAL te contamos cómo conseguir tus boletos para el Mundial 2026: dónde comprarlos y a qué precio.
¿Cuándo se jugaría Brasil vs. Argentina en el Mundial 2026?
Por ahora no hay ningún encuentro programado entre ambas selecciones en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Ambos están en grupos distintos, así que el cruce solo sería posible a partir de las eliminatorias.
Para que esto suceda, ambos deben superar la fase de grupos y cruzarse en octavos, cuartos, semifinales o la final.
Partidos de Brasil en el Mundial 2026
Brasil ha ganado cinco Copas del Mundo, récord absoluto, pero no triunfa desde 2002. Su meta es comenzar con buen pie en Norteamérica este verano. En el Grupo C jugará contra:
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
Sábado, 13 de junio
Brasil vs. Marruecos
Estadio MetLife (East Rutherford)
Viernes 19 de junio
Brasil vs. Haití
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Miércoles 24 de junio
Escocia vs. Brasil
Hard Rock Stadium (Miami)
Partidos de Argentina en el Mundial 2026
Argentina busca ser la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962. Este es el calendario del Grupo J:
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
16 de junio de 2026
Argentina vs. Argelia
Arrowhead Stadium, Kansas City
22 de junio de 2026
Argentina vs. Austria
Estadio AT&T, Arlington
27 de junio de 2026
Jordania vs. Argentina
Estadio AT&T, Arlington
¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?
Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo la disponibilidad directa en estas fases iniciales.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, sobre todo para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de 2026?
La FIFA ha fijado precios variables: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.
A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
¿Qué esperar del Brasil vs. Argentina?
Desde 1914 se han enfrentado 115 veces. Estos son los últimos diez resultados:
Fecha
Calendario
Resultado
Lugar
Marzo de 2025
Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs Brasil
4-1
Estadio Más Monumental, Buenos Aires
Noviembre de 2023
Clasificatorio para el Mundial: Brasil 0-1 Argentina
0-1
Maracaná, Río de Janeiro
Noviembre de 2021
Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs. Brasil
0-0
Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan)
Julio de 2021
Final de la Copa América: Brasil 0-1 Argentina
0-1
Maracaná (Río de Janeiro)
Noviembre de 2019
Superclásico de las Américas: Brasil vs. Argentina
0-1
Estadio de la Universidad Rey Saud (Riad)
Julio de 2019
Copa América, semifinales: Brasil 2-0 Argentina
2-0
Estadio Mineirão (Belo Horizonte)
Octubre de 2018
Superclásico de las Américas: Argentina vs Brasil
0-1
Estadio King Abdullah Sports City (Yeda)
Junio de 2017
Superclásico de las Américas: Brasil vs. Argentina
0-1
MCG (Melbourne)
Noviembre de 2016
Clasificatorio para el Mundial: Brasil vs. Argentina
3-0
Estadio Mineirão (Belo Horizonte)
Noviembre de 2015
Clasificatorio para la Copa del Mundo: Argentina vs Brasil
1-1
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)
¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán:
País
Estadio (ciudad)
Capacidad
Canadá
BC Place (Vancouver)
54 000
BMO Field (Toronto)
45 000
México
Estadio Banorte (Ciudad de México)
83 000
Estadio Akron (Guadalajara)
48 000
Estadio BBVA (Monterrey)
53 500
Estados Unidos
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
75 000
Estadio Gillette (Foxborough)
65 000
Estadio AT&T (Dallas)
94 000
Estadio NRG (Houston)
72 000
Estadio Arrowhead (Kansas City)
73 000
Estadio SoFi (Inglewood)
70 000
Estadio Hard Rock (Miami)
65 000
Estadio MetLife (East Rutherford)
82 500
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
69 000
Levi's Stadium (San Francisco)
71 000
Lumen Field (Seattle)
69 000