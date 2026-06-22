Cómo comprar entradas para Argentina vs. Austria: precios de boletos para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y más

Tras su debut contra Argelia en el Mundial 2026, la campeona Argentina enfrentará a Austria el 22 dejunio en el AT&T Stadium de Arlington.

Será un duelo clave: de acuerdo con los resultados iniciales, ambos buscarán mantener su ritmo y avanzar a octavos o recuperarse tras un mal arranque.

GOAL te cuenta dónde comprarlas y cuánto cuesta.

¿Cuándo se juega el Argentina-Austria en el Mundial de 2026?

Calendario de Argentina en el Mundial 2026

Argentina busca ser la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962. Este es el calendario del Grupo J:

Fecha Partido Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

Calendario de Austria en el Mundial 2026

Austria regresa al Mundial tras casi 30 años. Próximos partidos del Grupo J:

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Austria?

Ya terminaron los sorteos oficiales del Mundial, incluida la preventa de Visa. La demanda ha sido muy alta y apenas quedan entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Argentina y Austria?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación, los rangos estimados para las fases en curso:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El AT&T Stadium es un recinto con techo retráctil en Arlington, Texas, inaugurado en 2009. Hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, también acoge conciertos, baloncesto, rodeos y lucha libre (WWE).

En 2026 albergará partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, con capacidad para 94 000 espectadores. Acogerá cinco encuentros de fase de grupos y cuatro de eliminatoria, incluida una semifinal.

¿Qué podemos esperar del partido entre Argentina y Austria?