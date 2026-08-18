Cómo comprar entradas del San Diego FC: entradas del SDFC, precios, calendario de 2026 y más

San Diego FC no ha tardado en convertirse en una de las grandes historias de la Major League Soccer. El equipo de expansión de 2025 sorprendió a la liga al terminar en lo más alto de la Conferencia Oeste en su temporada de debut, logrando una plaza en la Copa de Campeones de la CONCACAF, y su segunda campaña en el Snapdragon Stadium ha mantenido intacta toda la expectación.

El tramo final de la temporada regular 2026 viene cargado. El duelo de la rivalidad Beat LA contra LA Galaxy llega al Snapdragon Stadium el sábado 29 de agosto, seguido por el Clash of California ante San Jose el 9 de septiembre, además de las visitas del vigente campeón del Supporters' Shield, Philadelphia Union, y de un Seattle Sounders que pelea por los playoffs.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información vital sobre las entradas del SDFC que necesitas para este tramo final, incluido dónde puedes comprarlas y cuánto costarán.

¿Cuáles son los próximos partidos de San Diego FC?

A continuación puedes consultar los partidos restantes de San Diego FC en la temporada regular 2026 de la MLS:

Fecha Partido Estadio Entradas Mié. 19 de ago., 22.30 ET Portland Timbers vs San Diego FC Providence Park, Portland Entradas Sáb. 22 de ago., 19.30 PT San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Sáb. 29 de ago., 19.30 PT San Diego FC vs LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Sáb. 5 de sep., 19.30 ET Orlando City vs San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Entradas Mié. 9 de sep., 19.30 PT San Diego FC vs San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Dom. 13 de sep., 18.00 PT San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Dom. 20 de sep., 19.00 ET Inter Miami vs San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Entradas Sáb. 26 de sep., 19.30 CT Austin FC vs San Diego FC Q2 Stadium, Austin Entradas Sáb. 10 de oct., 19.30 ET New York Red Bulls vs San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Entradas Mié. 14 de oct., 19.30 PT San Diego FC vs Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Sáb. 17 de oct., 19.30 PT LA Galaxy vs San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Entradas Sáb. 24 de oct., 19.30 PT San Diego FC vs Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Entradas Mié. 28 de oct., 19.30 PT Vancouver Whitecaps vs San Diego FC BC Place, Vancouver Entradas Dom. 1 de nov., Por determinar St. Louis City vs San Diego FC Energizer Park, St. Louis Entradas Sáb. 7 de nov., 16.00 PT San Diego FC vs Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Entradas

Cómo comprar entradas para San Diego FC

La forma más fácil y fiable de comprar entradas para San Diego FC es a través de StubHub, donde hay entradas verificadas disponibles para todos los partidos restantes, tanto en casa como fuera, los precios se actualizan en tiempo real y puedes comparar asientos en todo el Snapdragon Stadium antes de comprar.

Desde pases para partidos individuales en noches entre semana hasta localidades para los mayores duelos de rivalidad, StubHub cubre todas las franjas de precio. La demanda es constantemente alta en San Diego, con el club registrando algunas de las mejores asistencias de la MLS desde el primer día, así que para partidos destacados como el derbi ante LA Galaxy, comprar lo antes posible te da la mayor variedad de zonas y los mejores precios antes de que la oferta se reduzca.

¿Cuánto cuestan las entradas para San Diego FC?

Las entradas de San Diego FC en StubHub empiezan en torno a 35 USD para los partidos estándar de temporada regular, con precios que fluctúan en función del rival, el día de la semana y la ubicación dentro del estadio.

Las noches de rivalidad son la excepción. El choque Beat LA con Galaxy y las visitas de los nombres más grandes de la liga tienen un precio superior, y con el SDFC entre los clubes con más apoyo de la MLS, las entradas más baratas para esos partidos son las primeras en agotarse. Los precios en StubHub se actualizan en tiempo real según la demanda, lo que hace que comprar pronto sea la jugada más inteligente, especialmente con la carrera por los playoffs calentándose y con cada partido restante en casa teniendo importancia.

¿Qué esperar de San Diego FC en 2026?

Pocos equipos de expansión se han presentado como lo hizo San Diego FC. El club terminó primero en la Conferencia Oeste en su primera temporada, en 2025, se clasificó para la Copa de Campeones de la CONCACAF y convirtió el Snapdragon Stadium en uno de los recintos con más ambiente y mejor asistencia de la liga, con promedios de público entre los más altos de la MLS.

La segunda temporada ha traído el reto al que se enfrenta todo club revelación: demostrar que no fue casualidad. En su segunda campaña en el Snapdragon Stadium, el SDFC busca otra clasificación para los playoffs en una cargada Conferencia Oeste, y el calendario final ofrece a los aficionados lo mejor de todo: el derbi ante Galaxy, el Clash of California contra San Jose, el vigente campeón del Supporters' Shield, Philadelphia, y una última cita en casa ante Sporting Kansas City el 7 de noviembre que podría decidir la posición final.

El talismán sigue siendo Anders Dreyer. El mediapunta danés firmó una de las grandes temporadas de debut en la historia de la MLS en 2025, liderando al club tanto en goles como en asistencias, y sigue siendo el hombre que hace funcionar a San Diego, apoyado por una plantilla que mezcla experiencia, con nombres como Hirving Lozano y Anibal Godoy, y un ilusionante núcleo joven.

Historia del Snapdragon Stadium

El Snapdragon Stadium, inaugurado en 2022, es un estadio multiusos en San Diego, California, con capacidad para más de 34.000 espectadores. Está situado en el campus de la Universidad Estatal de San Diego y, además de ser la casa de San Diego FC, también acoge al equipo de fútbol americano universitario San Diego State Aztecs de la NCAA y a San Diego Wave FC de la National Women's Soccer League. Fue construido junto al demolido San Diego Stadium, que había sido la casa del equipo de fútbol americano de la universidad desde 1967.

El Snapdragon Stadium también ha albergado numerosos amistosos de clubes y partidos internacionales de fútbol. Entre los encuentros más destacados figuran Estados Unidos vs Panamá en la semifinal de la Copa Oro de la CONCACAF en julio de 2023, Manchester United vs Wrexham en julio de 2023, Estados Unidos vs Brasil en la final de la CONCACAF W Gold Cup en marzo de 2024 y Estados Unidos vs Japón en la SheBelieves Cup en febrero de 2025.