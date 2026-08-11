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Nicolas Raskin of Rangers FCGetty Images
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Traducido por

Cómo comprar entradas del Rangers para 2026/27: próximos partidos, precios e información sobre los abonos de temporada

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Premiership

Descubre cómo puedes ver al Rangers en directo esta temporada, con toda la información aquí, en GOAL

Hay que remontarse a la temporada 2020/21 de la Scottish Premiership para encontrar la última vez que el Rangers FC reinó como campeón de liga. 

Sin embargo, con Philippe Clement al mando, el conjunto azul de Glasgow espera que la temporada 2026/27 sea triunfal.

Pero, ¿cómo puedes conseguir entradas del Rangers para esta temporada en su intento de arrebatarle el título de la Scottish Premiership a su eterno rival, el Celtic? 

Deja que GOAL te muestre qué opciones tienes para ver al Rangers en directo durante la campaña 2026/27.

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Próximos partidos y entradas del Rangers 2026/27

A continuación puedes consultar los próximos partidos del Rangers en casa para la temporada 2025/26:

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
jue 13 ago 2026, 19:30Rangers vs Jagiellonia BiałystokIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
dom 16 ago 2026, 16:00Rangers vs St MirrenIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
sáb 22 ago 2026, 15:00Rangers vs St MirrenIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
dom 30 ago 2026, 12:00Aberdeen vs RangersPittodrie Stadium, AberdeenComprar entradas
mié 2 sep 2026, 20:00Falkirk vs RangersFalkirk Stadium, FalkirkComprar entradas
sáb 5 sep 2026, 15:00Rangers vs MotherwellIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
dom 20 sep 2026, 12:00Celtic vs RangersCeltic Park, GlasgowComprar entradas
sáb 10 oct 2026, 15:00Rangers vs KilmarnockIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
sáb 17 oct 2026, 15:00Dundee vs RangersDens Park, DundeeComprar entradas
sáb 24 oct 2026, 15:00Rangers vs St JohnstoneIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
mié 28 oct 2026, 19:45Heart of Midlothian vs RangersTynecastle Park, EdinburghComprar entradas
sáb 31 oct 2026, 15:00Rangers vs AberdeenIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
sáb 28 nov 2026, 15:00Rangers vs FalkirkIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
mié 2 dic 2026, 19:45Rangers vs Dundee UnitedIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
sáb 19 dic 2026, 15:00Rangers vs Heart of MidlothianIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
mié 30 dic 2026, 19:45Rangers vs DundeeIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
sáb 2 ene 2027, 15:00Rangers vs CelticIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas

¿Cómo comprar entradas del Rangers para 2026/27?

La condición del Rangers como una de las dos fuerzas dominantes del fútbol escocés genera una enorme demanda global. Las entradas para los partidos en Ibrox suelen agotarse con frecuencia tanto para los encuentros rutinarios de liga como para las eliminatorias de copa.

La vía principal para comprar entradas estándar es directamente a través del portal oficial de entradas del Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Las entradas suelen asignarse en tres fases diferenciadas:

  1. Abonados de temporada (renovaciones prioritarias y complementos para el paquete europeo)
  2. Socios MyGers (clasificados por niveles de puntos de fidelidad)
  3. Venta general (ofrecida públicamente solo si quedan sin asignar entradas del cupo para socios)

Sigue de cerca el portal oficial del club para conocer las fechas de lanzamiento. 

Si las entradas de la asignación general se agotan, los mercados secundarios ofrecen opciones alternativas de reventa entre aficionados. Asegúrate de revisar bien los términos y condiciones de la web en la que compres. 

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¿Cuándo se juegan los Rangers vs Celtic?

Si quieres ver cara a cara al Old Firm, conseguir entradas para un Rangers vs Celtic puede ser complicado. Con una rivalidad que se remonta hasta 1888, se trata de un duelo intenso y cargado de historia. A continuación, tienes todo lo que necesitas saber.

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
dom 20 sep 2026, 12:00Celtic vs RangersCeltic Park, GlasgowComprar entradas
sáb 2 ene 2027, 15:00Rangers vs CelticIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas
sáb 27 feb 2027, 15:00Celtic vs RangersCeltic Park, GlasgowComprar entradas
mayo de 2027 (por confirmar)Rangers vs CelticIbrox Stadium, GlasgowComprar entradas

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Rangers?

Un abono de temporada es la única manera de garantizar un asiento reservado para los 19 partidos de liga en casa en Ibrox durante la campaña 2026/27. 

Los abonos de adulto para esta temporada parten de aproximadamente 480 £+, con descuentos para mayores y jóvenes.

Con más de 45.000 abonados y tasas de renovación que superan sistemáticamente el 98 %, conseguir nuevos abonos es extremadamente difícil. Para unirse a la lista de espera oficial, los aficionados deben tener una MyGers Membership activa.

¿Dónde alojarse cerca del Ibrox Stadium?

Si viajas a Glasgow para ver un partido del Rangers en Ibrox, puedes consultar los lugares donde alojarte cerca del estadio. El mapa interactivo que aparece a continuación muestra qué opciones hay muy cerca del campo, aunque el sistema de transporte público de la ciudad ofrece alternativas sencillas para desplazarte si te alojas más lejos.

Historia del Ibrox Stadium

El Ibrox Stadium está situado al sur del río Clyde, en la zona de Ibrox de Glasgow, Escocia. El recinto abrió sus puertas como Ibrox Park en 1899 y desde entonces ha sido el estadio del Rangers, aunque, por supuesto, ha sido objeto de numerosas reformas durante ese periodo. Ibrox es el tercer estadio de fútbol más grande de Escocia, y el 15.º del Reino Unido, por detrás de Celtic Park y Hampden Park, con una capacidad íntegramente de asientos de algo más de 50.000 espectadores.

El terreno de juego de Ibrox está rodeado por cuatro gradas cubiertas, todas con asientos, conocidas oficialmente como Bill Struth Main (sur), Broomloan Road (oeste), Sandy Jardine (norte) y Copland Road (este). Cada grada tiene dos niveles, a excepción de la Bill Struth Main Stand, que tiene tres desde que se añadió el Club Deck en 1991.

Además de albergar partidos internacionales de Escocia en numerosas ocasiones, Ibrox también ha sido escenario de multitud de eventos no deportivos, con artistas musicales como Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John y Bon Jovi ofreciendo conciertos allí.

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