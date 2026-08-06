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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Cómo comprar entradas del Manchester City para la temporada 2026/27: partidos de la Premier League, precios y más

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Manchester City
Premier League

El Manchester City entra en el tramo final de la temporada 2025/26 con lo que está en juego en su punto máximo.

El Manchester City entra en una nueva era bajo el mando de Enzo Maresca, que sustituye a Pep Guardiola después de que su década al frente terminara con el club como subcampeón por detrás del Arsenal, suavizado por un doblete de FA Cup y Copa de la Liga. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en el Etihad Stadium.

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Calendario completo del Manchester City en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
dom. 23 ago. 2026, 14:00Manchester City vs BournemouthEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Crystal Palace vs Manchester CitySelhurst Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 sep. 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 sep. 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 sep. 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 oct. 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 31 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Manchester City vs FulhamEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 2 dic. 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 dic. 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 dic. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 dic. 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 26 dic. 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 30 dic. 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 2 ene. 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 6 ene. 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 16 ene. 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 23 ene. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 30 ene. 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 6 feb. 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 10 feb. 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 feb. 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 27 feb. 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 3 mar. 2027, 20:00Manchester City vs EvertonEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 1 may. 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 8 may. 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 15 may. 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (fuera)Premier LeagueEntradas
dom. 23 may. 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaEtihad Stadium (casa)Premier LeagueEntradas
dom. 30 may. 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (fuera)Premier LeagueEntradas

¿Cómo comprar entradas del Manchester City?

Cómpralas a través del portal oficial de entradas del Manchester City, el vendedor principal de las entradas para casa. Los clubes asignan las entradas en tres fases: primero a los abonados de temporada, después a los socios según los puntos de fidelidad y, por último, al público en venta general. También puedes reservarlas a través de vendedores secundarios como StubHub.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Manchester City?

Los abonos de temporada son la única forma garantizada de asistir a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Consulta el portal oficial de entradas para conocer las novedades y ten en cuenta que debes ser socio del club para comprar uno cuando vuelva a haber disponibilidad.

¿Cómo puedo comprar entradas del Manchester City para partidos fuera de casa?

Cómpralas a través de la web oficial del club, igual que para los partidos en casa, y necesitas una membresía del City. También puedes probar en la web del club rival, aunque normalmente allí también se requiere membresía.

Amistosos
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Manchester City
MCI
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Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium

El Manchester City juega en el Etihad Stadium, construido originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, desde 2003. Su capacidad actual es de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la Premier League.

La mejor forma de llegar es en transporte público. El Metrolink conecta Manchester Piccadilly con la parada Etihad Campus en menos de 10 minutos, con tranvías cinco veces por hora los días de partido. Las paradas vecinas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del pitido final. Se puede reservar aparcamiento con antelación, aunque el espacio es limitado.

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