Las ganas de ver en acción al Flamengo, vigente campeón del Brasileiro Série A y de la Copa Libertadores, son enormes entre los aficionados al fútbol de todo el planeta. Aunque la demanda para ver al Rubro-Negro saltar al césped del icónico estadio Maracanã de Río de Janeiro es altísima, todavía hay opciones para conseguir entradas.

Después de conquistar su octavo título de liga la pasada temporada, para convertirse en el segundo equipo más laureado de la historia de Brasil, empatado en esa posición, el Flamengo busca ahora añadir más trofeos a sus vitrinas antes de que la presente campaña llegue a su desenlace.



Con estrellas brasileñas formadas en casa como Pedro, Lucas Paquetá y Samuel Lino, además de fichajes extranjeros como Giorgian de Arrascaeta y Jorginho, brillando para la afición del Flamengo semana tras semana, no hay mejor momento que el actual para asegurarse un asiento.

¿Cómo puedes conseguir entradas para ver al Flamengo dar una lección de fútbol esta temporada? GOAL te ofrece todos los detalles sobre cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Flamengo

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas sáb., 22 de agosto (20.30 h) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Entradas dom., 30 de agosto (16.00 h) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Río de Janeiro Entradas dom., 6 de septiembre (16.00 h) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Entradas dom., 13 de septiembre (15.00 h) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Río de Janeiro Entradas dom., 20 de septiembre (15.00 h) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Río de Janeiro Entradas mié., 7 de octubre (15.00 h) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Entradas dom., 11 de octubre (15.00 h) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Río de Janeiro Entradas

Cómo comprar entradas del Flamengo

Puedes comprar entradas oficiales del Flamengo online a través del portal oficial Flamengo Ingressos o en persona en la sede del club en Gávea y en la taquilla del estadio Maracanã. Las entradas para el público general suelen ponerse a la venta entre tres y cuatro días antes del partido, justo después de que se cierren las ventanas de prioridad para socios del club.

Los socios oficiales del Flamengo en el programa Nação Sócio-Torcedor reciben una prioridad importante y mejores opciones para comprar entradas para los partidos.

Los periodos de venta se abren de forma secuencial según el nivel de afiliación. Los planes de categoría superior, como Diamond/Platinum o los niveles Maraca, pueden comprar primero, seguidos de los niveles inferiores y de planes nacionales como Nação Sem Fronteiras. Los socios también pueden recibir hasta un 50 % de descuento sobre el precio estándar de las entradas en algunos partidos regionales y nacionales.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Flamengo en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales vendedores para quienes buscan asegurar su asiento por vías alternativas, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Flamengo?

Las entradas oficiales a precio de taquilla para los partidos habituales del Flamengo como local en el Maracanã de Río suelen oscilar entre los 80 y los 500 R$ (aproximadamente 15-90 $) para el público general, en función de la zona del asiento. Sin embargo, los precios pueden duplicarse o incluso triplicarse en partidos de máxima exigencia, como el derbi Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), que se disputará a continuación el 11 de octubre, como se muestra arriba, o en las eliminatorias de la Copa Libertadores.

El club se apoya en una estricta estructura de prioridad y ofrece importantes descuentos a los miembros de su Nação (club de aficionados), que pagan desde solo 20 R$ por asientos básicos.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Maracaná

El estadio Maracanã de Río de Janeiro, Brasil, oficialmente llamado Estádio Jornalista Mário Filho, está considerado universalmente como el gran templo mundial del fútbol. Un recinto que aparece en la lista de estadios por visitar de cualquier aficionado al fútbol.

Construido para albergar la Copa Mundial de la FIFA de 1950, llegó a reinar como el estadio más grande del planeta con una asombrosa capacidad de casi 200.000 espectadores de pie. Tras intensas modernizaciones para cumplir con estrictas normas de seguridad, hoy funciona como un estadio con todas las localidades de asiento y con una capacidad de 78.838 plazas.

El Maracanã sigue siendo el estadio más grande de Brasil y un monumento legendario de la cultura deportiva sudamericana. Además de ejercer como campo compartido de los dos grandes clubes de Río, Flamengo y Fluminense, también acoge con regularidad partidos importantes de la selección brasileña.

El hijo futbolístico más querido de Brasil, Pele, vivió numerosos momentos memorables en el Maracaná. Debutó allí con la selección en 1957 y, doce años después, en 1969, marcó el gol número 1.000 («O Milésimo») de su carrera profesional, al transformar un penalti para el Santos contra el Vasco da Gama. Pele también disputó su último partido con Brasil en ese estadio en 1971.

Lista de récords y estadísticas del Flamengo

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) es uno de los clubes de fútbol más exitosos y con más apoyo del mundo. Con sede en Río de Janeiro, ostenta la prestigiosa distinción de no haber descendido nunca de la máxima categoría del fútbol brasileño.

Palmarés y logros más destacados

Títulos mundiales: 1 Copa Intercontinental (1981).

Títulos continentales: 4 títulos de la Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campeonatos nacionales: 8 títulos del Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Copas nacionales: 5 títulos de la Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Junior (876), Zico (732)

Más goles: Zico (508), Dida (264)

Racha de imbatibilidad

El Flamengo firmó una famosa racha de 52 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones entre 1978-79, liderado por la generación dorada de Zico y Junior.



