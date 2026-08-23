Como uno de los «tres grandes» del fútbol neerlandés, no sorprende demasiado que el Feyenoord haya terminado entre los tres primeros de la Eredivisie en cada una de las últimas cinco temporadas.

Sin embargo, pese a las actuaciones y los resultados alentadores de los últimos tiempos, el club de Róterdam está desesperado por volver a hacerse con el trofeo de la liga, algo que solo ha logrado dos veces en el siglo XXI (2017 y 2023).

El Feyenoord conquistó su primera Eredivisie en 18 años en 2017 bajo la dirección de Giovanni van Bronckhorst, y el exdefensa neerlandés regresó al banquillo de De Kuip este verano tras 7 años de ausencia.

¿Les espera a los aficionados del Feyenoord una temporada para el recuerdo? Puedes unirte a ellos reservando hoy tus entradas. Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir asientos para los próximos partidos del Feyenoord, incluido dónde comprarlos, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Feyenoord

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas dom., 30 de ago. (14:30) Feyenoord vs ADO Den Haag De Kuip (Róterdam) Entradas sáb., 5 de sept. (16:30) NEC vs Feyenoord Goffertstadion (Nimega) Entradas dom., 13 de sept. (16:45) PEC Zwolle vs Feyenoord estadio MAC³PARK (Zwolle) Entradas dom., 20 de sept. (14:15) Feyenoord vs Utrecht De Kuip (Róterdam) Entradas sáb., 10 de oct. (18:45) Feyenoord vs AZ De Kuip (Róterdam) Entradas sáb., 17 de oct. (20:00) Telstar vs Feyenoord estadio BUKO (Velsen-Zuid) Entradas dom., 25 de oct. (14:30) PSV Eindhoven vs Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Entradas sáb., 31 de oct. (16:30) Feyenoord vs Fortuna Sittard De Kuip (Róterdam) Entradas dom., 8 de nov. (12:15) Heerenveen vs Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Entradas

Cómo comprar entradas del Feyenoord

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos del Feyenoord por internet, directamente a través de la Ticketshop oficial del club. Necesitas crear una cuenta gratuita de «My Feyenoord» para completar una compra.

Si un partido en casa agota sus entradas, el club también cuenta con un mercado oficial de reventa dentro de su propio portal de entradas, lo que garantiza que todas las entradas adquiridas estén completamente verificadas y sean válidas.

Las entradas no se ponen a la venta todas a la vez; en su lugar, se lanzan de forma escalonada a lo largo de la temporada. Las entradas generales para los partidos suelen salir online entre 2 y 4 semanas antes del día del encuentro.

El Feyenoord emplea un estricto sistema escalonado de prioridad para sus ventanas de venta. Los miembros de pago de Het Legioen (el club oficial de aficionados) y Kameraadjes (el club júnior) reciben acceso exclusivo a las dos primeras ventanas prioritarias. Si aún quedan entradas una vez cerradas las ventanas para miembros, entonces pasan a una venta general al público.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Feyenoord en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan conseguir asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan hacerse con entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Feyenoord?

Las entradas oficiales para un solo partido del Feyenoord en De Kuip suelen oscilar entre 20 € y 85 €, aunque los precios dependen en gran medida del rival y de la competición.

Los partidos estándar de Eredivisie se situarán en la parte más baja de esa franja de precios, mientras que enfrentamientos de alto perfil como De Klassieker (Feyenoord vs Ajax) o los partidos europeos tendrán precios mucho más altos.

Zonas de asientos en De Kuip

El estadio está dividido en cuatro tribunas principales diferenciadas, separadas entre gradas bajas (indicadas con letras simples, por ejemplo, Vak S) y gradas altas (indicadas con letras dobles, por ejemplo, Vak SS):

Maastribune (tribuna oeste): Es la tribuna principal, donde se encuentran los palcos ejecutivos, las zonas VIP, los asientos de negocios y el túnel de jugadores. El Maasgebouw (espacio polivalente para eventos y edificio de oficinas) está situado justo detrás de esta tribuna.

Olympiatribune (tribuna este): Situada justo enfrente de la Maastribune, este lateral largo ofrece excelentes vistas de la banda. Las zonas centrales como Z2 y Z3 son muy codiciadas y tienen precios premium.

Gerard Meijertribune (tribuna norte): Esta tribuna detrás de la portería es famosa por albergar a los aficionados más apasionados y ruidosos del Feyenoord, conocidos colectivamente como Het Legioen.

Marathontribune (tribuna sur): Situada detrás de la portería opuesta, esta tribuna hace referencia tradicionalmente a las históricas puertas del maratón y suele acoger tanto a los aficionados locales habituales como a una zona destinada a los seguidores visitantes.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre De Kuip

El Stadion Feijenoord, conocido universalmente por su icónico apodo De Kuip («La bañera»), es uno de los recintos futbolísticos más venerados de Europa. Situado en la orilla sur del río Mosa en Róterdam, este estadio con capacidad para 51.117 espectadores ha sido la casa del Feyenoord desde 1937.

Conocido por su brillante arquitectura, su rica historia y, posiblemente, el ambiente más intimidante y ensordecedor de los Países Bajos, De Kuip es una auténtica catedral de la cultura futbolística.

Originalmente albergaba hasta 64.000 espectadores, y llegó a rozar los 69.000, pero una gran reforma en 1994 transformó De Kuip en un estadio íntegramente con asientos. A principios de este año, el Feyenoord tomó el control operativo total al adquirir más del 95 % de las acciones del estadio, consolidando su futuro.

A De Kuip se le llama con frecuencia la casa del fútbol neerlandés, ya que ha acogido un récord de 11 finales europeas de clubes y cerca de 150 partidos de la selección neerlandesa.

Partidos históricos disputados en el Philips Stadion:

Final de la Copa de la UEFA de 1974 (vuelta): De Kuip vio al Feyenoord levantar la Copa de la UEFA tras derrotar al Tottenham Hotspur, consolidando la cima de la época dorada del club.

Final de la Eurocopa 2000: El legendario torneo de la Eurocopa 2000 culminó en De Kuip, donde David Trezeguet marcó un dramático gol de oro para asegurar el campeonato a Francia ante Italia.

Final de la Copa de la UEFA de 2002: En una de las grandes noches de la historia del estadio, el Feyenoord disputó la final en su propio campo y derrotó 3-2 al Borussia Dortmund para conquistar la gloria europea.

Un legendario centro de conciertos: Más allá del deporte, De Kuip se convirtió en un histórico recinto musical a partir del concierto de Bob Dylan en 1978. Acogió giras icónicas de estadio de Michael Jackson, U2, Madonna y David Bowie. Sin embargo, debido a las leyes residenciales y a las normativas sobre contaminación acústica, la ciudad puso fin a los grandes conciertos en De Kuip después de mediados de 2025.

Récords y estadísticas del Feyenoord

El Feyenoord es uno de los clubes más exitosos e históricos del fútbol neerlandés, distinguido mundialmente como el primer equipo neerlandés en ganar la Copa de Europa.

Fundado en 1908 en un barrio obrero de Róterdam, el club forma parte del tradicional «Big Three» de la Eredivisie junto a sus rivales Ajax y PSV Eindhoven.

Palmarés del club y logros destacados

Eredivisie (campeonato neerlandés) : 16 títulos

KNVB Cup (copa neerlandesa) : 14 títulos

UEFA Champions League / Copa de Europa : 1 título (1970)

UEFA Europa League / Copa de la UEFA : 2 títulos (1974 y 2002)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Más goles: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Presencia continua en la máxima categoría

El Feyenoord ha jugado de forma ininterrumpida en la máxima categoría neerlandesa desde que ascendió en 1921, más tiempo que cualquier otro club del país. Nunca ha descendido de la Eredivisie.

El dorsal 12

El Feyenoord nunca asigna el dorsal 12 a ningún jugador. Está retirado de forma permanente y dedicado por completo a Het Legioen («La Legión»), la famosa afición feroz y leal del club, que actúa como su «jugador número 12».

El giro de Cruyff definitivo

En 1983, el icono del Ajax y de los Países Bajos Johan Cruyff estaba furioso con la directiva del Ajax por las negociaciones de su contrato. Para consumar su venganza, fichó por el gran rival Feyenoord para su última temporada como profesional, llevando al conjunto de Róterdam a un fenomenal doblete nacional de liga y copa en 1984.



