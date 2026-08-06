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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas del FC Barcelona para 2026/27: próximos partidos, precio de las entradas, La Liga y más

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Barcelona
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No te pierdas la oportunidad de ver en directo esta temporada al gigante catalán, con todos los sitios donde conseguir entradas

Todo aficionado al fútbol sueña con estar en el Spotify Camp Nou para ver a Lamine Yamal firmar una espectacular carrera por la banda, ver a Raphinha destrozar defensas rivales o contemplar cómo Pedri filtra un pase imposible por el ojo de una aguja.

Mientras el FC Barcelona continúa su trepidante campaña bajo las órdenes de Hansi Flick, conseguir entradas para ver en directo al Barça en Cataluña sigue siendo una de las experiencias más codiciadas del deporte europeo.

Deja que GOAL te explique dónde encontrar entradas para el Barcelona y cuánto cuestan.

Entradas FC BarcelonaReservar ahora

Próximos partidos del Barcelona 2026/27

Fecha y hora de inicioPartidoCompeticiónEntradas
dom., 16 de ago., 20:00FC Barcelona vs Athletic ClubLaLigaEntradas
dom., 23 de ago., 19:00Elche CF vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 30 de ago., 19:00FC Barcelona vs Rayo VallecanoLaLigaEntradas
dom., 6 de sep., 20:00Valencia CF vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
mié., 16 de sep., 20:00FC Barcelona vs Real Racing ClubLaLigaEntradas
dom., 20 de sep., 20:00Sevilla FC vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 27 de sep., 19:00FC Barcelona vs Real SociedadLaLigaEntradas
dom., 4 de oct., 19:00RC Celta Vigo vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 18 de oct., 19:00FC Barcelona vs RCD MallorcaLaLigaEntradas
dom., 25 de oct., 19:00FC Barcelona vs Real MadridLaLigaEntradas
dom., 1 de nov., 19:00CA Osasuna vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 8 de nov., 20:00Atlético Madrid vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 22 de nov., 19:00FC Barcelona vs Villarreal CFLaLigaEntradas
dom., 29 de nov., 19:00Real Betis vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 6 de dic., 19:00FC Barcelona vs Girona FCLaLigaEntradas
dom., 13 de dic., 19:00Deportivo Alavés vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 20 de dic., 19:00FC Barcelona vs UD Las PalmasLaLigaEntradas
dom., 3 de ene., 19:00RCD Espanyol vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 10 de ene., 19:00FC Barcelona vs Getafe CFLaLigaEntradas
dom., 17 de ene., 19:00Athletic Club vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 24 de ene., 19:00FC Barcelona vs Elche CFLaLigaEntradas
dom., 31 de ene., 19:00Rayo Vallecano vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 7 de feb., 20:00FC Barcelona vs Atlético MadridLaLigaEntradas
dom., 14 de feb., 19:00Real Sociedad vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 21 de feb., 19:00FC Barcelona vs Sevilla FCLaLigaEntradas
dom., 28 de feb., 19:00Villarreal CF vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 7 de mar., 19:00FC Barcelona vs RC Celta VigoLaLigaEntradas
dom., 14 de mar., 19:00RCD Mallorca vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 21 de mar., 19:00FC Barcelona vs CA OsasunaLaLigaEntradas
dom., 4 de abr., 20:00Girona FC vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 11 de abr., 20:00FC Barcelona vs Real BetisLaLigaEntradas
dom., 18 de abr., 20:00FC Barcelona vs RCD EspanyolLaLigaEntradas
mié., 21 de abr., 20:00UD Las Palmas vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 2 de may., 20:00FC Barcelona vs Deportivo AlavésLaLigaEntradas
dom., 9 de may., 20:00Real Madrid vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 16 de may., 20:00FC Barcelona vs Valencia CFLaLigaEntradas
dom., 23 de may., 20:00Real Racing Club vs FC BarcelonaLaLigaEntradas
dom., 30 de may., 20:00Getafe CF vs FC BarcelonaLaLigaEntradas

¿Cómo comprar entradas del Barcelona?

Entender cómo funcionan las tandas de venta de entradas del FC Barcelona requiere conocer el modelo escalonado de asignación del club:

Amistosos
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
  • Prioridad para los socios del club: Los socios oficiales del club tienen acceso prioritario para comprar entradas de partidos sueltos antes de que las tandas se abran al público general.
  • Miembros Culés Premium: Los poseedores de la membresía oficial de aficionado tienen una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del inicio del partido. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los aficionados no residentes que buscan entradas a precio oficial.
  • Tandas para el público general: Las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes del día de partido. Como los abonados pueden devolver sus asientos al sistema mediante el programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeños lotes hasta el mismo día del encuentro.
  • Mercados secundarios: En partidos de alta demanda, como El Clásico, eliminatorias europeas o derbis contra el Espanyol, las tandas oficiales se agotan en cuestión de minutos. Plataformas de reventa verificadas como StubHub ofrecen transferencias garantizadas de entradas móviles para aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan confirmar sus asientos con mucha antelación.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Barcelona?

Para quienes deseen comprar entradas del Barcelona en el Camp Nou partido a partido, los precios para adultos oscilan entre 50-120 € cuando se adquieren directamente a través del club. El precio fluctúa en función del rival y de la zona del estadio en la que te sientes.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios. Entradas en sitios de reventa secundaria como StubHub.

Como la mayoría de los equipos de LaLiga, el Barcelona ofrece precios escalonados según grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio influye de forma significativa en el precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los grandes duelos ante rivales de primer nivel, como El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), que entran en el tramo más alto y elevan los precios en consecuencia.

Historia del Camp Nou

El estadio Camp Nou se construyó en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado demasiado pequeño para la creciente masa social del FC Barcelona. En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio más grande de Europa en términos de capacidad de asientos y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.

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