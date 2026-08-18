Los Clarets están de vuelta en la Championship y, si la historia reciente sirve de guía, Turf Moor está a punto de convertirse otra vez en un fortín. La última etapa del Burnley en la segunda categoría dejó una de las campañas más dominantes de la historia de las ligas inglesas, un récord invicto en casa y los mejores registros defensivos jamás contabilizados, así que el apetito por el fútbol de ascenso en Lancashire sigue siendo tan fuerte como siempre.

El calendario de la 2026/27 trae mucho por lo que ilusionarse. El West Ham visitó Turf Moor en la jornada inaugural en un duelo entre dos pesos pesados descendidos, el Wolves llegará a Turf Moor en octubre y el derbi del East Lancashire ante el Blackburn Rovers se disputará en noviembre. Si a eso se le suma un exigente calendario navideño y el caos habitual de la Championship, hay pocas entradas con mejor relación calidad-precio en el fútbol inglés.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir entradas para ver al Burnley esta temporada? GOAL te muestra qué opciones tienes para ver en directo a los Clarets durante la campaña 2026/27.

Próximos partidos del Burnley en 2026/27

Fecha Partido Estadio Entradas dom. 23 de agosto de 2026 West Bromwich Albion vs Burnley The Hawthorns, West Bromwich Entradas sáb. 29 de agosto de 2026 Norwich City vs Burnley Carrow Road, Norwich Entradas mié. 2 de septiembre de 2026 Burnley vs Middlesbrough Turf Moor, Burnley Entradas mié. 9 de septiembre de 2026 Wrexham vs Burnley Racecourse Ground, Wrexham Entradas sáb. 12 de septiembre de 2026 Swansea City vs Burnley Swansea.com Stadium, Swansea Entradas sáb. 17 de octubre de 2026 Burnley vs Wolverhampton Wanderers Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 24 de octubre de 2026 Lincoln City vs Burnley LNER Stadium, Lincoln Entradas sáb. 21 de noviembre de 2026 Burnley vs Blackburn Rovers Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 19 de diciembre de 2026 Burnley vs Stoke City Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 26 de diciembre de 2026 Burnley vs Bolton Wanderers Turf Moor, Burnley Entradas mar. 29 de diciembre de 2026 Burnley vs Lincoln City Turf Moor, Burnley Entradas vie. 1 de enero de 2027 Burnley vs Sheffield United Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 6 de febrero de 2027 Blackburn Rovers vs Burnley Ewood Park, Blackburn Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas del Burnley 2026/27?

El fútbol de la Championship ofrece una mejor relación calidad-precio que la Premier League, y las entradas de adulto para los días de partido en Turf Moor parten de unas £30 para encuentros estándar, con subidas según la ubicación del asiento, el rival y la fecha.

Los derbis y los partidos más destacados se sitúan en la parte alta del rango de precios. El mismo asiento puede tener un precio distinto de un partido a otro, y los encuentros con más demanda suelen agotarse antes de que la mayoría de los aficionados tengan la oportunidad de mirar. En StubHub, los precios se actualizan en tiempo real según la demanda, así que para el derbi ante el Blackburn y los partidos del periodo navideño, los asientos más baratos desaparecen primero y los compradores más tempranos tienen la mayor variedad para elegir.

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Burnley?

Un abono de temporada sigue siendo la única manera garantizada de estar en Turf Moor en cada partido en casa de la campaña, con un asiento reservado para toda la acción liguera.

El Burnley confirmó sus planes de abonos para la temporada 2026/27 en marzo de 2026, tras una consulta con el Fan Advisory Board y grupos de aficionados. Los precios en temporadas recientes de Championship han arrancado en torno a las £352 para adultos, £242 para mayores de 65 años y tan solo £58 para menores de 12, después de que el club ya hubiera congelado previamente los precios como agradecimiento a los aficionados.

La demanda es constantemente alta, y la lista de espera para nuevos abonados se ha cerrado pronto en campañas anteriores. Para los aficionados que no puedan conseguir uno, o que solo quieran asistir a partidos seleccionados, StubHub ofrece la flexibilidad de elegir encuentros individuales sin necesidad de membresía.

Historia de Turf Moor

Turf Moor es un estadio de fútbol en Burnley, Lancashire, con capacidad para 21.944 espectadores. Ha sido la casa del Burnley Football Club desde 1883, lo que lo convierte en el segundo campo de uso continuado más antiguo del fútbol profesional inglés.

El estadio está situado en Harry Potts Way, llamada así en honor al entrenador que ganó el título de la First Division 1959-60 con el club. El campo cuenta con cuatro gradas: Bob Lord Stand, Cricket Field Stand, North Stand y Jimmy McIlroy Stand. Su estructura compacta y su acústica convierten a Turf Moor en uno de los estadios con mejor ambiente de la categoría, especialmente en las noches de derbi.