Cómo comprar entradas del Brentford para 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas y abonos de temporada

El Brentford sigue siendo una de las grandes historias de éxito de la Premier League, un club que ha convertido el reclutamiento basado en datos y un estadio muy compacto en casa en una identidad sostenible en la máxima categoría. Ya en su segunda temporada con Keith Andrews, las Bees arrancan la campaña 2026/27 con uno de los calendarios de partidos en casa más atractivos de la división.

Empieza de inmediato. El Tottenham visita el Gtech Community Stadium en la jornada inaugural, el rival del oeste de Londres Chelsea llega en septiembre, y una notable racha en otoño lleva a Liverpool, Arsenal y Manchester City al oeste de Londres con pocas semanas de diferencia. Con solo 17.250 asientos, este es uno de los estadios más difíciles de Inglaterra para conseguir entrada.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir entradas del Brentford esta temporada? GOAL te muestra exactamente cuáles son tus opciones.

¿Cuáles son los próximos partidos del Brentford en 2026/27?

A continuación puedes consultar los próximos partidos del Brentford en la Premier League 2026/27:

Fecha Partido Estadio Entradas sáb. 22 ago. 2026 Brentford vs Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 29 ago. 2026 Leeds United vs Brentford Elland Road, Leeds Entradas sáb. 5 sept. 2026 Brentford vs Sunderland Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 12 sept. 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Entradas sáb. 19 sept. 2026 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 10 oct. 2026 Aston Villa vs Brentford Villa Park, Birmingham Entradas sáb. 17 oct. 2026 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 24 oct. 2026 Hull City vs Brentford MKM Stadium, Hull Entradas sáb. 31 oct. 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 7 nov. 2026 Brighton & Hove Albion vs Brentford Amex Stadium, Brighton Entradas sáb. 21 nov. 2026 Brentford vs Everton Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 28 nov. 2026 Manchester United vs Brentford Old Trafford, Manchester Entradas mié. 2 dic. 2026 Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium, Londres Entradas sáb. 5 dic. 2026 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium, Londres Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas del Brentford para la Premier League?

Las entradas de adulto del Brentford tienen un precio facial de entre unas £30 y £65, con tarifas fijadas según la categoría del partido en lugar de una tarifa plana para toda la temporada.

El club divide los partidos en tres niveles. La categoría A star incluye a los visitantes de mayor perfil, normalmente Arsenal, Liverpool, Manchester United y Chelsea. La categoría A suele aplicarse a otros clubes de Londres, además de Manchester City y Newcastle. La categoría B cubre a rivales de mitad de tabla y recién ascendidos, que son los partidos más fáciles y baratos a los que asistir.

Las entradas con descuento para mayores de 65 años y aficionados de 18 a 24 años suelen costar unas £10 menos que las entradas completas de adulto, mientras que las entradas júnior para menores de 17 años oscilan aproximadamente entre £10 y £15 según la categoría.

En StubHub, los precios se mueven según la demanda y no por categoría. Los partidos de categoría B contra equipos ascendidos como Sunderland y Hull City ofrecen la mejor relación calidad-precio de la temporada, mientras que la serie de partidos en casa de diciembre contra Arsenal y Manchester City tendrá los precios más altos. Quienes compran pronto consiguen sistemáticamente mejores precios.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Brentford?

Un abono de temporada del Brentford no se puede comprar desde una lista de espera. Hay que conseguirlo a través del sistema Ticket Access Points del club, lo que lo convierte en uno de los abonos más difíciles de obtener en el fútbol inglés.

El precio de los abonos de adulto ha empezado recientemente en torno a las £460 y ha subido hasta alrededor de £815 para las zonas más exclusivas del estadio, incluido The Dugout, después de que el club congelara previamente los precios como parte de su compromiso con un fútbol asequible.

Para optar a él, necesitas una Brentford Membership y debes asistir a partidos para acumular TAPS. La estimación actual es que se requieren alrededor de 1.000 puntos, mientras que en una sola temporada solo hay disponibles unos 800 puntos, lo que significa que podrías asistir a todos los partidos de una campaña y aun así quedarte corto. Para la gran mayoría de los aficionados, StubHub es la vía práctica para conseguir un asiento en el Gtech.

¿Cuál es la historia del Gtech Community Stadium?

El Gtech Community Stadium es un estadio de fútbol con capacidad para 17.250 espectadores en Brentford, al oeste de Londres, y ha sido la casa del Brentford FC desde su inauguración en 2020.

Conocido oficialmente como Brentford Community Stadium, sustituyó a Griffin Park y también ha albergado rugby union, con London Irish jugando allí durante tres temporadas hasta que el club entró en administración concursal en 2023. El estadio fue seleccionado como sede de la Eurocopa femenina de la UEFA 2022, donde acogió cuatro partidos durante el torneo, y se sitúa en el centro de una regeneración más amplia de la zona circundante, que incluye nuevas viviendas y espacio comercial.

Su diseño compacto y de gradas pronunciadas mantiene a los aficionados cerca del terreno de juego y es una de las principales razones por las que el Gtech se ha ganado la reputación de tener uno de los mejores ambientes de la Premier League pese a estar entre los estadios más pequeños de la competición.