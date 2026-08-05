La Bundesliga alemana sigue siendo el referente absoluto en cultura de afición, y en ningún sitio se vive esa atmósfera eléctrica y sobrecogedora con más intensidad que en el Signal Iduna Park (Westfalenstadion), la icónica casa del Borussia Dortmund.

Con la mayor capacidad de Alemania, el estadio llena las gradas en cada partido como local, con más de 81.000 aficionados en cada encuentro. El club ha sido campeón de Alemania en ocho ocasiones y ha terminado como subcampeón de la Bundesliga en cuatro ocasiones durante la última década.

En el imponente «Muro Amarillo» (Die Gelbe Wand), conseguir entradas para un partido del Dortmund es uno de los bienes más codiciados del mercado europeo de entradas. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para la Südtribüne.

Próximos partidos y entradas del Borussia Dortmund 2026/27

Fecha y hora de inicio Partido Competición Entradas sáb., 29 de ago., 17:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Entradas mar., 1 de sep., 19:45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Entradas sáb., 5 de sep., 14:30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 12 de sep., 14:30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Entradas sáb., 19 de sep., 17:30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 10 de oct., 14:30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Entradas sáb., 17 de oct., 14:30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 24 de oct., 14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Entradas sáb., 31 de oct., 17:30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 7 de nov., 14:30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Entradas sáb., 21 de nov., 14:30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 28 de nov., 14:30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Entradas sáb., 5 de dic., 14:30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 12 de dic., 14:30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Entradas sáb., 19 de dic., 14:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 9 de ene., 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Entradas mié., 13 de ene., 19:30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 16 de ene., 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Entradas sáb., 23 de ene., 14:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 30 de ene., 14:30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Entradas sáb., 6 de feb., 14:30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 13 de feb., 14:30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Entradas sáb., 20 de feb., 14:30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 27 de feb., 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Entradas mié., 3 de mar., 19:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 6 de mar., 17:30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Entradas sáb., 13 de mar., 14:30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 20 de mar., 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Entradas sáb., 3 de abr., 14:30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 10 de abr., 14:30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Entradas sáb., 17 de abr., 14:30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 24 de abr., 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Entradas sáb., 8 de may., 14:30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas sáb., 15 de may., 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Entradas sáb., 22 de may., 14:30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Entradas

Cómo comprar entradas del Borussia Dortmund 2026/27

El BVB limita sus abonos de temporada a 55.000, lo que deja aproximadamente 26.000 asientos disponibles por partido. Con membresías oficiales del club que se cuentan por cientos de miles, los encuentros suelen agotarse por los canales oficiales en cuestión de minutos desde que salen a la venta.

En comparación con otras grandes ligas como la Premier League o La Liga, las entradas para partidos de la Bundesliga suelen ser más asequibles, lo que facilita vivir fútbol del máximo nivel en directo.

Aquí te contamos cómo conseguir entradas para el Borussia Dortmund:

Entrada general oficial: A través del portal oficial de entradas del Borussia Dortmund. Tendrás que crear una cuenta del club. Hacerse miembro oficial del club ofrece una ventana prioritaria clave antes de la venta general.

Hospitality oficial: Paquetes premium puestos a la venta por el club, que normalmente siguen disponibles algo más de tiempo que las entradas estándar, aunque con un coste superior.

Paquetes premium puestos a la venta por el club, que normalmente siguen disponibles algo más de tiempo que las entradas estándar, aunque con un coste superior. Plataformas de reventa del mercado secundario: Para viajeros internacionales o aficionados que se perdieron la salida oficial, suele ser la forma más fiable de garantizarse un asiento, con transferencia de entradas a tu monedero digital. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la plataforma de entradas en la que reserves.

Las salidas de entradas en la web del club suelen producirse entre 4 y 6 semanas antes del día de partido. Estar atento a su calendario de lanzamientos es clave si quieres pagar el precio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas del Borussia Dortmund 2025/26?

Para la campaña 2026/27, si logras la rara hazaña de comprar directamente al club partido a partido, los precios oficiales para adultos van de 19 € a 80 €.

El Dortmund aplica una estructura de precios por niveles en función de la ubicación en el estadio, con las entradas más baratas en las esquinas superiores y en las zonas de pie.

En los agregadores de reventa secundarios, las entradas estándar empiezan actualmente en torno a los 35 €.

Los valores de mercado fluctúan mucho en función del rival (precios dinámicos en el mercado secundario). Los grandes enfrentamientos, especialmente Der Klassiker contra el Bayern Munich o una eliminatoria de Champions League entre pesos pesados, alcanzan las primas más altas, con precios en el mercado secundario que suben de forma significativa para reflejar el enorme volumen de demanda internacional.

Como la mayoría de clubes de la Bundesliga, el BVB también ofrece tarifas reducidas para jóvenes y mayores, aunque estas están muy restringidas en el mercado secundario.

Historia del Signal Iduna Park

El Signal Iduna Park (Westfalenstadion) es un estadio de fútbol en Dortmund, Alemania. Es el estadio más grande de Alemania y ha sido el estadio del Borussia Dortmund desde que abrió por primera vez en 1974.

Para los partidos del BVB, la capacidad es de 81.365 con zonas de asiento y de pie, mientras que para los partidos internacionales, que son solo con asientos, es de 65.829. La Sudtribune (grada sur), con capacidad para 24.454 personas, es la mayor grada de pie del fútbol europeo. Famosa por la intensidad de su atmósfera, la grada sur ha sido apodada Die Gelbe Wand, que significa «el Muro Amarillo».

Además de los partidos del Dortmund, el Signal Iduna Park ha albergado encuentros de dos ediciones anteriores de la Copa Mundial de la FIFA (1974 y 2006) y de una Eurocopa (Euro 2024), acogió la final de la Copa de la UEFA de 2001, así como varios amistosos de selecciones y partidos de clasificación para torneos mundiales y europeos.