Es probable que el Aston Villa vuelva a apretar el acelerador durante la temporada 2026/27 en Villa Park.

Con más de 42.000 aficionados pasando por los tornos de Villa Park, el legendario muro granate y azul está listo para impulsar al equipo en la UEFA Champions League y en la clasificación de la Premier League.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir una entrada para ver en acción al Aston Villa? GOAL te explica tus opciones para seguirlo en 2026-27, incluido dónde encontrar entradas, las renovaciones de abonos de temporada, los precios de las membresías y los paquetes premium disponibles ahora mismo.

Próximos partidos y entradas del Aston Villa en la Premier League 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Aston Villa para la Premier League?

Conseguir entradas del Aston Villa en Villa Park requiere pasar por canales oficiales específicos, ya que la alta demanda hace que las localidades estándar de admisión general se agoten rápido y se entreguen de forma digital a través de la app del Aston Villa.

Esta es la forma más rápida de comprarlas:

Membresía oficial y sorteos : Unirse a un nivel de Official Membership es esencial para el acceso principal. Da entrada a sorteos para miembros, como los Loyalty o First Timer Ballots, y a ventanas de venta prioritaria entre 3 y 4 semanas antes del inicio del partido.

: Unirse a un nivel de Official Membership es esencial para el acceso principal. Da entrada a sorteos para miembros, como los Loyalty o First Timer Ballots, y a ventanas de venta prioritaria entre 3 y 4 semanas antes del inicio del partido. Intercambio oficial de entradas: Los miembros pueden comprar entradas a precio facial publicadas directamente por abonados que no pueden asistir a los partidos a través del portal oficial de reventa del club.

Los miembros pueden comprar entradas a precio facial publicadas directamente por abonados que no pueden asistir a los partidos a través del portal oficial de reventa del club. Paquetes oficiales de hospitality: Reservar una experiencia hospitality para día de partido, como The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantiza el acceso sin necesidad de membresía ni de entrar en un sorteo.

Reservar una experiencia hospitality para día de partido, como The Lower Grounds, 150 Club o 82 Champions Club, garantiza el acceso sin necesidad de membresía ni de entrar en un sorteo. Mercados secundarios: Para partidos de Premier League o europeos con todo vendido, los aficionados pueden recurrir a plataformas secundarias como opciones alternativas de reventa entre aficionados. Consulta los términos y condiciones de la web en la que compres.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Aston Villa?

La única forma de garantizarte un asiento para cada partido de Premier League en casa en Villa Park es tener un abono de temporada del Aston Villa.

Un abono da acceso a los 19 partidos de liga que el club disputa como local y ofrece ventanas de reserva prioritaria para eliminatorias de copa.

Los abonos para la temporada 2026-27 están agotados, y los más baratos para adultos parten de 703 £.

Los actuales poseedores tienen prioridad en las ventanas de renovación antes de cada nueva campaña, mientras que los futuros compradores pueden apuntarse a la lista de espera oficial para abonos de temporada.

¿Cuánto cuestan las entradas del Aston Villa?

Con los abonos de temporada no disponibles, la mayoría de los aficionados que asistan a los partidos del Aston Villa en Villa Park esta temporada comprarán una entrada individual de día de partido para el encuentro que elijan.

Estas se venden partido a partido y se ofrecen a distintos precios, en función de factores como la ubicación del asiento, el encuentro y el rival a lo largo de la campaña.

A continuación, puedes encontrar el precio de los partidos del Aston Villa esta temporada, según su tabla de costes de Categoría A de la temporada pasada:

Zona de precio Adulto Mayores de 66 / Menores de 21 Fuerzas Armadas Menores de 18 Menores de 14 Zona 1 82,00 £ 61,50 £ 65,50 £ 42,00 £ 25,00 £ Zona 2 76,00 £ 57,00 £ 61,00 £ 39,00 £ 23,00 £ Zona 3 71,00 £ 53,00 £ 56,50 £ 35,50 £ 21,00 £ Zona 4 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £ Espacios para sillas de ruedas 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £

¿Cuándo salen a la venta las entradas del Aston Villa?

Las entradas generales y los paquetes premium de hospitality para la temporada 2026-27 están disponibles para consulta y compra a través de la plataforma oficial de venta de entradas del club.

Las entradas de día de partido suelen salir entre 4 y 5 semanas antes del inicio, comenzando con ventanas exclusivas de prioridad para miembros oficiales antes de pasar a la venta general.

¿Cómo puedo comprobar la disponibilidad de entradas del Aston Villa?

La demanda de entradas del Aston Villa sigue en máximos históricos mientras el equipo de Unai Emery continúa compitiendo al máximo nivel en el ámbito nacional y en Europa.

El lugar más fiable para consultar la disponibilidad en tiempo real de los próximos partidos es el portal oficial del club en avfc.co.uk.

¿Cuánto cuesta una membresía del Aston Villa?

Una membresía oficial del Aston Villa ofrece acceso prioritario a las tandas de entradas para partidos en casa, descuentos exclusivos en tiendas y contenido digital.

Niveles de membresía disponibles para la temporada 2026-27:

Adulto : 50 £

: 50 £ Women's Team : 30 £

: 30 £ Video Membership : 35 £

: 35 £ Video Lite : 15 £

: 15 £ Junior (edades 3-11 y 12-17) : 30 £

: 30 £ Junior (edades 0-2): Gratis

¿Dónde puedo comprar experiencias premium del Aston Villa?

Hay tres experiencias premium del Aston Villa disponibles para comprar:

Lower Grounds Premium: Acceso al salón exclusivo, asientos en la Trinity Stand, instalaciones antes y después del partido, pantallas gigantes, preguntas y respuestas con exjugadores, comida y bar incluidos, y programa oficial de día de partido.

Acceso al salón exclusivo, asientos en la Trinity Stand, instalaciones antes y después del partido, pantallas gigantes, preguntas y respuestas con exjugadores, comida y bar incluidos, y programa oficial de día de partido. 150 Club: Asientos acolchados en la línea de medio campo en la Doug Ellis Stand, bebidas de bienvenida, comida servida en mesa, especiales del chef al descanso, visitas de leyendas del Villa y regalos de día de partido.

Asientos acolchados en la línea de medio campo en la Doug Ellis Stand, bebidas de bienvenida, comida servida en mesa, especiales del chef al descanso, visitas de leyendas del Villa y regalos de día de partido. 82 Champions Club: Asientos acolchados céntricos en la Trinity Road Stand, experiencia gastronómica de dos platos, bar incluido y apariciones de leyendas.

Todos los paquetes premium pueden consultarse o reservarse directamente en la web oficial del Aston Villa.

Planificar la compra de entradas para partidos de alto voltaje de la Premier League requiere prestar mucha atención a los niveles de membresía y a las fechas oficiales de lanzamiento. Si planeas fijar predicciones en tiempo real a medida que se desarrolla la acción, la velocidad de navegación del software móvil lo es todo. Echa un vistazo más de cerca a nuestra guía seleccionada para mejorar tu rutina de día de partido con nuestro código promocional de melbet.