Cómo comprar entradas del Arsenal para la temporada 2026/27: partidos de la Liga de Campeones, dónde comprar entradas e información sobre los abonos de temporada

Premier League Arsenal afronta la nueva temporada como campeón de la Premier League, tras haber puesto fin a una espera de 22 años por el título

El Arsenal afronta la 2026/27 como campeón de la Premier League, tras haber acabado con una espera de 22 años por el título y alcanzar la final de la Champions League, donde perdió contra el PSG en los penaltis. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para la defensa del título, incluido cómo ver en acción a Saka, Ødegaard y Gyökeres.

Próximos partidos del Arsenal en 2026/27 y entradas

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas dom., 9 de ago. de 2026, 14:00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (casa) Amistoso de pretemporada Entradas mié., 12 de ago. de 2026, 19:30 BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (casa) Amistoso de pretemporada Entradas dom., 16 de ago. de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Entradas vie., 21 de ago. de 2026, 20:00 BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 29 de ago. de 2026, 15:00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (fuera) Premier League Entradas sáb., 5 de sept. de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 12 de sept. de 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (fuera) Premier League Entradas sáb., 19 de sept. de 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb., 10 de oct. de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 17 de oct. de 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (fuera) Premier League Entradas sáb., 24 de oct. de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 31 de oct. de 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (fuera) Premier League Entradas sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (fuera) Premier League Entradas sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié., 2 de dic. de 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb., 5 de dic. de 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb., 12 de dic. de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 19 de dic. de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 26 de dic. de 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (fuera) Premier League Entradas mié., 30 de dic. de 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (fuera) Premier League Entradas sáb., 2 de ene. de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié., 6 de ene. de 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 16 de ene. de 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb., 23 de ene. de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 30 de ene. de 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb., 6 de feb. de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié., 10 de feb. de 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (fuera) Premier League Entradas sáb., 20 de feb. de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 27 de feb. de 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (fuera) Premier League Entradas mié., 3 de mar. de 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (fuera) Premier League Entradas sáb., 20 de mar. de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (fuera) Premier League Entradas sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb., 1 de may. de 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb., 8 de may. de 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (fuera) Premier League Entradas sáb., 15 de may. de 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas dom., 23 de may. de 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (fuera) Premier League Entradas dom., 30 de may. de 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas del Arsenal para la Premier League?

Las opciones de venta de entradas para el resto de la temporada 2025-26 son extremadamente limitadas debido a la posición del Arsenal en la liga.

Las entradas para partidos individuales se venden a través del portal oficial, pero la demanda ha hecho que casi todos los encuentros se agoten a los pocos minutos de la apertura del sorteo para los Red Members.

Las principales formas de conseguir ahora una entrada son:

El Ticket Exchange oficial: esta es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a precio facial devueltas por abonados. Con la lucha por el título entrando en calor, se anima a los aficionados a revisarlo a diario.

Sorteos para Red Members: el Arsenal sigue operando un sistema de sorteo para los partidos restantes en casa contra Bournemouth, Newcastle y Fulham. Los solicitantes que tengan éxito pueden comprarlas a precio facial.

Vendedores secundarios: con los canales oficiales agotados, plataformas como StubHub ofrecen una forma de asistir a estos históricos partidos de cierre.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Premier League?

Como campeón defensor, las opciones de entradas para los partidos del Arsenal en casa siguen teniendo una demanda extremadamente alta. Para los aficionados que esperan ver al Arsenal en la Premier League en el Emirates Stadium, el precio de una entrada puede variar significativamente según el método de compra, el rival y la ubicación del asiento.

La forma más sencilla de comprar una entrada de Premier League es a través del portal oficial de entradas del club Arsenal. Sin embargo, estas están disponibles casi exclusivamente para los miembros oficiales del Arsenal y son muy escasas. El club opera un sistema de precios por niveles según el rival, categorizado en A, B y C, siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios medios de las entradas oficiales de adulto, cuando se compran a través del sorteo para socios o del Ticket Exchange oficial del club, suelen situarse dentro de los siguientes rangos:

Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £

Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): 45 £ - 75 £

Partidos de categoría A (rivales de primer nivel, por ejemplo, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+

Es importante señalar que las entradas vendidas en el Arsenal Ticket Exchange, la plataforma oficial de reventa del club para socios, siempre se venden a precio facial. Esto significa que un abonado o un socio que ya no pueda asistir a un partido puede vender su entrada a otro socio por el precio original que pagó.

El mercado secundario es una alternativa habitual para conseguir entradas del Arsenal. Los precios en estas plataformas, como StubHub, vienen dictados por la demanda y pueden fluctuar significativamente a medida que se acerca el partido.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Arsenal?

Un abono de temporada del Arsenal es la única forma garantizada de asegurarte de que puedes estar en todos los partidos en casa en el Emirates Stadium durante una temporada de Premier League. Te garantiza un asiento reservado y un sitio en la grada para toda la acción.

Ten en cuenta, sin embargo, que los abonos de temporada no están disponibles para posibles nuevos compradores en este momento. Quienes deseen obtener uno deben inscribirse en la lista de espera del club, donde serán informados cuando haya disponibilidad para comprarlos. También puedes consultar los últimos precios de los abonos en la web del Arsenal.

Todo lo que necesitas saber sobre el Emirates Stadium

El Arsenal juega en el Emirates Stadium desde su inauguración el 22 de julio de 2006, con un partido homenaje a la leyenda del club Dennis Bergkamp. El traslado puso fin a más de 90 años en Highbury, hogar del Arsenal desde 1913, que finalmente quedó limitado a una capacidad de algo menos de 39.000 espectadores por las gradas Art Déco protegidas y las calles residenciales de alrededor, sin espacio realista para ampliarse.

El Emirates fue construido en un terreno industrial reurbanizado en Ashburton Grove, en Holloway, al norte de Londres, con un coste de alrededor de 390 millones de libras, y fue diseñado por HOK Sport, ahora conocida como Populous. Con una capacidad actual de 60.704 espectadores, es el tercer estadio de club más grande de Inglaterra, por detrás de Old Trafford y del Tottenham Hotspur Stadium, y el mayor recinto de la Premier League en Londres fuera de Wembley. El récord de asistencia es de 60.383, establecido durante un partido contra el Wolverhampton Wanderers en noviembre de 2019. El equipo femenino del Arsenal también hizo del Emirates su hogar permanente a partir de la temporada 2024/25.

La ampliación ha sido un tema recurrente desde que se inauguró el estadio, y esa conversación ha cobrado más fuerza tras el título del Arsenal y su camino hasta la final de la Champions League en 2025/26. Según se informa, el club ha mantenido conversaciones con Populous, los arquitectos originales, sobre la posibilidad de aumentar la capacidad por encima de 70.000 espectadores, aunque no se han confirmado planes firmes, permisos urbanísticos ni calendario, y algunos informes sugieren que un aumento más modesto de unas 5.000 plazas destinado a espacio adicional de hospitality es el resultado más realista. Los aficionados no deberían esperar cambios en la capacidad para los días de partido en la temporada 2026/27.

El estadio está muy bien comunicado por transporte público, con la estación de metro Arsenal, en la línea Piccadilly, a poca distancia a pie, junto con las cercanas estaciones de Finsbury Park y Drayton Park. Dado el volumen de aficionados que se desplazan en día de partido, se recomienda llegar con suficiente antelación.