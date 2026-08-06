Premier League Arsenal afronta la nueva temporada como campeón de la Premier League, tras poner fin a una espera de 22 años por el título
El Arsenal afronta la 2026/27 como campeón de la Premier League, tras poner fin a una espera de 22 años por el título y alcanzar la final de la Champions League, donde perdió contra el PSG en los penaltis. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para la defensa del título, incluido cómo ver en acción a Saka, Ødegaard y Gyökeres.
Próximos partidos del Arsenal en 2026/27 y entradas
Fecha y hora
Partido
Estadio
Competición
Entradas
dom. 9 ago. 2026, 14:00 BST
Arsenal vs Borussia Dortmund
Emirates Stadium (casa)
Amistoso de pretemporada
mié. 12 ago. 2026, 19:30 BST
Arsenal vs Como
Emirates Stadium (casa)
Amistoso de pretemporada
dom. 16 ago. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Manchester City
Principality Stadium, Cardiff
Community Shield
vie. 21 ago. 2026, 20:00 BST
Arsenal vs Coventry City
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 29 ago. 2026, 15:00 BST
Aston Villa vs Arsenal
Villa Park (fuera)
Premier League
sáb. 5 sept. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Chelsea
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 12 sept. 2026, 15:00 BST
Sunderland vs Arsenal
Stadium of Light (fuera)
Premier League
sáb. 19 sept. 2026, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion vs Arsenal
American Express Stadium (fuera)
Premier League
sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Leeds United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BST
Nottingham Forest vs Arsenal
The City Ground (fuera)
Premier League
sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Everton
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMT
Liverpool vs Arsenal
Anfield (fuera)
Premier League
sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Hull City
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMT
Newcastle United vs Arsenal
St. James' Park (fuera)
Premier League
sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester City
Emirates Stadium (casa)
Premier League
mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMT
Brentford vs Arsenal
Gtech Community Stadium (fuera)
Premier League
sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (fuera)
Premier League
sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Bournemouth
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMT
Crystal Palace vs Arsenal
Selhurst Park (fuera)
Premier League
mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMT
Fulham vs Arsenal
Craven Cottage (fuera)
Premier League
sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Ipswich Town
Emirates Stadium (casa)
Premier League
mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Brentford
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMT
Hull City vs Arsenal
MKM Stadium (fuera)
Premier League
sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Newcastle United
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMT
Manchester City vs Arsenal
Etihad Stadium (fuera)
Premier League
sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Liverpool
Emirates Stadium (casa)
Premier League
mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMT
Ipswich Town vs Arsenal
Portman Road (fuera)
Premier League
sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Fulham
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMT
Manchester United vs Arsenal
Old Trafford (fuera)
Premier League
mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Crystal Palace
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMT
Chelsea vs Arsenal
Stamford Bridge (fuera)
Premier League
sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Sunderland
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BST
Coventry City vs Arsenal
Coventry Building Society Arena (fuera)
Premier League
sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Aston Villa
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BST
Bournemouth vs Arsenal
Vitality Stadium (fuera)
Premier League
sáb. 1 may. 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (casa)
Premier League
sáb. 8 may. 2027, 15:00 BST
Leeds United vs Arsenal
Elland Road (fuera)
Premier League
sáb. 15 may. 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Nottingham Forest
Emirates Stadium (casa)
Premier League
dom. 23 may. 2027, 15:00 BST
Everton vs Arsenal
Hill Dickinson Stadium (fuera)
Premier League
dom. 30 may. 2027, 16:00 BST
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (casa)
Premier League
¿Cómo comprar entradas del Arsenal para la Premier League?
Las opciones de venta de entradas para lo que resta de la temporada 2025-26 son extremadamente limitadas debido a la posición del Arsenal en la liga.
Las entradas para partidos individuales se venden a través del portal oficial, pero la demanda ha hecho que casi todos los partidos se agoten en cuestión de minutos desde la apertura del sorteo para Red Members.
Las principales formas de conseguir una entrada ahora son:
- El Official Ticket Exchange: es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a precio nominal devueltas por abonados. Con la pelea por el título al rojo vivo, se anima a los aficionados a consultarlo a diario.
- Sorteos para Red Members: el Arsenal sigue utilizando un sistema de sorteo para los partidos restantes en casa contra Bournemouth, Newcastle y Fulham. Los solicitantes que resulten elegidos pueden comprar a precio nominal.
- Vendedores secundarios: con los canales oficiales agotados, plataformas como StubHub ofrecen una forma de asistir a estos históricos partidos de cierre.
¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Premier League?
Como vigente campeón, las opciones de entradas para los partidos del Arsenal en casa siguen teniendo una demanda extremadamente alta. Para los aficionados que esperan ver al Arsenal en acción en la Premier League en el Emirates Stadium, el precio de una entrada puede variar considerablemente en función del método de compra, el rival y la ubicación del asiento.
La forma más sencilla de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de entradas del club Arsenal. Sin embargo, estas están disponibles casi exclusivamente para los miembros oficiales del Arsenal y son muy escasas. El club opera un sistema de precios por niveles en función del rival, categorizado como A, B y C, siendo los partidos de categoría A los más caros.
Los precios medios de las entradas oficiales de adulto, cuando se compran a través del sorteo para socios o del Ticket Exchange oficial del club, suelen situarse dentro de los siguientes rangos:
- Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £
- Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): 45 £ - 75 £
- Partidos de categoría A (rivales de primer nivel, p. ej., Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+
Es importante señalar que las entradas vendidas en el Arsenal Ticket Exchange, la plataforma oficial de reventa del club para socios, siempre se venden a precio nominal. Esto significa que un abonado o un socio que ya no pueda asistir a un partido puede vender su entrada a otro socio por el precio original que pagó.
El mercado secundario es una alternativa habitual para conseguir entradas del Arsenal. Los precios en estas plataformas, como StubHub, vienen dictados por la demanda y pueden fluctuar considerablemente a medida que se acerca un partido.
¿Cómo comprar abonos de temporada del Arsenal?
Un abono de temporada del Arsenal es la única forma garantizada de asegurarte de poder estar en todos los partidos en casa en el Emirates Stadium durante una temporada de la Premier League. Te garantiza un asiento reservado y un sitio en la grada para toda la acción.
Eso sí, ten en cuenta que los abonos de temporada no están disponibles para posibles nuevos compradores en este momento. Quienes deseen obtener uno deben inscribirse en la lista de espera del club, donde se les informará cuando haya disponibilidad para comprarlos. También puedes consultar los precios más recientes de los abonos de temporada en la web del Arsenal.
Todo lo que necesitas saber sobre el Emirates Stadium
El Arsenal juega en el Emirates Stadium desde su inauguración el 22 de julio de 2006, con un partido homenaje a la leyenda del club Dennis Bergkamp. El traslado puso fin a más de 90 años en Highbury, hogar del Arsenal desde 1913, cuya capacidad acabó limitada a poco menos de 39.000 espectadores por las gradas Art Déco protegidas y las calles residenciales de alrededor, sin margen realista para ampliar.
El Emirates se construyó en un solar industrial reurbanizado en Ashburton Grove, en Holloway, al norte de Londres, con un coste de alrededor de 390 millones de libras, y fue diseñado por HOK Sport, ahora conocida como Populous. Con una capacidad actual de 60.704 espectadores, es el tercer estadio de club más grande de Inglaterra, por detrás de Old Trafford y del Tottenham Hotspur Stadium, y el mayor campo de la Premier League en Londres al margen de Wembley. El récord de asistencia es de 60.383, establecido durante un partido contra el Wolverhampton Wanderers en noviembre de 2019. El equipo femenino del Arsenal también convirtió el Emirates en su casa permanente a partir de la temporada 2024/25.
La ampliación ha sido un tema recurrente desde la apertura del estadio, y esa conversación ha cobrado fuerza tras el título del Arsenal y su recorrido hasta la final de la Champions League en 2025/26. Según se informa, el club ha mantenido conversaciones con Populous, los arquitectos originales, sobre la posibilidad de aumentar la capacidad por encima de 70.000, aunque no se han confirmado planes definitivos, permiso urbanístico ni calendario, y algunos informes sugieren que un incremento más modesto de alrededor de 5.000 asientos destinado a espacio adicional de hospitality es el desenlace más realista. Los aficionados no deben esperar cambios en la capacidad para los días de partido de cara a la temporada 2026/27.
El estadio está muy bien conectado por transporte público, con la estación de metro Arsenal en la línea Piccadilly a un corto paseo, además de las cercanas estaciones de Finsbury Park y Drayton Park. Dado el volumen de aficionados que se desplazan en día de partido, se recomienda llegar con tiempo.