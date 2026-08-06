Premier League El Arsenal llega a la nueva temporada como campeón de la Premier League, tras poner fin a una espera de 22 años por el título

El Arsenal afronta la temporada 2026/27 como campeón de la Premier League, tras acabar con una espera de 22 años por el título y alcanzar la final de la Champions League, donde perdió contra el PSG en los penaltis. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para la defensa del título, incluido cómo ver en acción a Saka, Ødegaard y Gyökeres.

Próximos partidos del Arsenal en 2026/27 y entradas

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas dom. 9 de agosto de 2026, 14:00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (casa) Amistoso de pretemporada Entradas mié. 12 de agosto de 2026, 19:30 BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (casa) Amistoso de pretemporada Entradas dom. 16 de agosto de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Entradas vie. 21 de agosto de 2026, 20:00 BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 29 de agosto de 2026, 15:00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (fuera) Premier League Entradas sáb. 5 de septiembre de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 12 de septiembre de 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (fuera) Premier League Entradas sáb. 19 de septiembre de 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 10 de octubre de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 17 de octubre de 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (fuera) Premier League Entradas sáb. 24 de octubre de 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 31 de octubre de 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (fuera) Premier League Entradas sáb. 7 de noviembre de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 21 de noviembre de 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (fuera) Premier League Entradas sáb. 28 de noviembre de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié. 2 de diciembre de 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 5 de diciembre de 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 12 de diciembre de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 19 de diciembre de 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 26 de diciembre de 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (fuera) Premier League Entradas mié. 30 de diciembre de 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (fuera) Premier League Entradas sáb. 2 de enero de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié. 6 de enero de 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 16 de enero de 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 23 de enero de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 30 de enero de 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 6 de febrero de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas mié. 10 de febrero de 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (fuera) Premier League Entradas sáb. 20 de febrero de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 27 de febrero de 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (fuera) Premier League Entradas mié. 3 de marzo de 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 13 de marzo de 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (fuera) Premier League Entradas sáb. 20 de marzo de 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 10 de abril de 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (fuera) Premier League Entradas sáb. 17 de abril de 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 24 de abril de 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 1 de mayo de 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 8 de mayo de 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (fuera) Premier League Entradas sáb. 15 de mayo de 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas dom. 23 de mayo de 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (fuera) Premier League Entradas dom. 30 de mayo de 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (casa) Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas del Arsenal para la Premier League?

Las opciones de venta de entradas para lo que queda de la temporada 2025-26 son extremadamente limitadas debido a la posición del Arsenal en la liga.

Las entradas individuales para los partidos se venden a través del portal oficial, pero la demanda ha hecho que casi todos los encuentros se agoten a los pocos minutos de abrirse el sorteo para Red Members.

Las principales formas de conseguir una entrada ahora son:

El Official Ticket Exchange: es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a precio oficial devueltas por los abonados. Con la lucha por el título al rojo vivo, se anima a los aficionados a revisarlo a diario.

Sorteos para Red Members: el Arsenal sigue operando un sistema de sorteo para los partidos restantes en casa contra Bournemouth, Newcastle y Fulham. Los solicitantes agraciados pueden comprar al precio oficial.

Vendedores secundarios: con los canales oficiales agotados, plataformas como StubHub ofrecen una forma de asistir a estos históricos partidos finales.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Premier League?

Como campeón defensor, las opciones de entradas para los partidos del Arsenal en casa siguen teniendo una demanda extremadamente alta. Para los aficionados que esperan ver al Arsenal en acción en la Premier League en el Emirates Stadium, el precio de una entrada puede variar significativamente según el método de compra, el rival y la ubicación del asiento.

La forma más fácil de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de entradas del club Arsenal. Sin embargo, estas están disponibles casi exclusivamente para los miembros oficiales del Arsenal y son muy escasas. El club opera un sistema de precios por niveles en función del rival, categorizado como A, B y C, siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios medios de las entradas oficiales de adulto, cuando se compran a través del sorteo para socios o del Ticket Exchange oficial del club, suelen situarse dentro de los siguientes rangos:

Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £

Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): 45 £ - 75 £

Partidos de categoría A (rivales de primer nivel, p. ej., Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+

Es importante señalar que las entradas vendidas en el Arsenal Ticket Exchange, la plataforma oficial de reventa del club para socios, siempre se venden a precio oficial. Esto significa que un abonado o un socio que ya no pueda asistir a un partido puede vender su entrada a otro socio por el precio original que pagó.

El mercado secundario es una alternativa habitual para conseguir entradas del Arsenal. Los precios en estas plataformas, como StubHub, vienen dictados por la demanda y pueden fluctuar significativamente en los días previos a un partido.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Arsenal?

Un abono de temporada del Arsenal es la única forma garantizada de asegurarte de que podrás estar en cada partido en casa en el Emirates Stadium durante una temporada de la Premier League. Garantiza un asiento reservado y un sitio en la grada para toda la acción.

Eso sí, hay que tener en cuenta que los abonos de temporada no están disponibles para posibles nuevos compradores en este momento. Quienes deseen conseguir uno deben apuntarse a la lista de espera del club, donde serán informados cuando haya disponibilidad para su compra. También puedes consultar los últimos precios de los abonos en la web del Arsenal.

Todo lo que necesitas saber sobre el Emirates Stadium

El Arsenal juega en el Emirates Stadium desde su inauguración el 22 de julio de 2006, con un partido homenaje a la leyenda del club Dennis Bergkamp. El traslado puso fin a más de 90 años en Highbury, la casa del Arsenal desde 1913, que finalmente quedó limitada a una capacidad de algo menos de 39.000 espectadores por sus gradas Art Decó catalogadas y las calles residenciales de alrededor, sin margen realista para ampliarse.

El Emirates se construyó en un solar industrial remodelado en Ashburton Grove, en Holloway, al norte de Londres, con un coste de alrededor de 390 millones de libras, y fue diseñado por HOK Sport, ahora conocida como Populous. Con una capacidad actual de 60.704, es el tercer estadio de club más grande de Inglaterra, solo por detrás de Old Trafford y el Tottenham Hotspur Stadium, y el mayor campo de la Premier League en Londres fuera de Wembley. El récord de asistencia está en 60.383, establecido durante un partido contra el Wolverhampton Wanderers en noviembre de 2019. El equipo femenino del Arsenal también hizo del Emirates su hogar permanente desde la temporada 2024/25 en adelante.

La ampliación ha sido un tema recurrente desde que se inauguró el estadio, y esa conversación ha ganado fuerza tras el título del Arsenal y su recorrido hasta la final de la Champions League en 2025/26. Según se informa, el club ha mantenido conversaciones con Populous, los arquitectos originales, sobre un posible aumento de la capacidad por encima de los 70.000 espectadores, aunque no se han confirmado planes firmes, permiso urbanístico ni calendario, y algunas informaciones sugieren que un incremento más modesto de alrededor de 5.000 asientos destinado a espacio adicional de hospitality es el desenlace más realista. Los aficionados no deben esperar ningún cambio en la capacidad para los días de partido en la temporada 2026/27.

El estadio está muy bien comunicado por transporte público, con la estación de metro Arsenal en la línea Piccadilly a un corto paseo, junto con las cercanas estaciones de Finsbury Park y Drayton Park. Dado el volumen de aficionados que viajan en día de partido, se recomienda llegar con tiempo.

Analizar las categorías de entradas del Arsenal y los requisitos de membresía es esencial para los aficionados que esperan ver al Arsenal en acción en el Emirates. Si planeas respaldar tus pronósticos de resultados o tus apuestas a ganador de grupo con un nuevo perfil de usuario, maximizar tus incentivos de registro es una decisión inteligente. Visita nuestra página de promociones para activar los mejores sitios de apuestas verificados y reclamar al instante las recompensas de tu cuenta.