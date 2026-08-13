Cómo comprar entradas del Al-Riyadh 2026/27: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

La Saudi Pro League ha crecido de forma espectacular en relevancia global en las últimas temporadas, gracias a la llegada a Oriente Medio de algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Entre los clubes que compiten en esta división de élite está Al-Riyadh, uno de los cuatro equipos de la capital saudí, Riad, que lucha en la cima del fútbol saudí.

Aunque no cuenta con un palmarés tan destacado como algunos de sus rivales de la ciudad, Al-Riyadh tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1953, y afronta la temporada 2026/27 con la intención de dejar atrás una turbulenta pelea por la permanencia, después de lograr seguir en la Saudi Pro League la pasada campaña pese a pasar por tres entrenadores distintos.

Deja que GOAL te guíe a través de todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para los partidos de Al-Riyadh, incluido dónde adquirirlas y cuánto cuestan, para que puedas estar allí en persona apoyando al club.

Próximos partidos de Al-Riyadh en 2026/27

Fecha y hora (KSA) Partido Entradas vie, 14 de ago de 2026 - 23:00 Al-Ettifaq vs Al Riyadh Entradas jue, 3 de dic de 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al Ittihad Entradas jue, 10 de dic de 2026 - 12:00 Al-Faisaly vs Al Riyadh Entradas lun, 14 de dic de 2026 - 12:00 Al Riyadh vs Al-Ettifaq Entradas jue, 11 de feb de 2027 - 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Entradas jue, 18 de feb de 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Shabab Entradas jue, 25 de feb de 2027 - 15:00 Neom SC vs Al Riyadh Entradas jue, 11 de mar de 2027 - 14:00 Al Riyadh vs Al Ahli Entradas jue, 18 de mar de 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Khaleej Entradas vie, 2 de abr de 2027 - 13:00 Al Kholood vs Al Riyadh Entradas jue, 8 de abr de 2027 - 13:00 Al Riyadh vs Al-Fayha Entradas

Esto cubre los partidos confirmados actualmente con fecha. La Saudi Pro League publica su calendario completo de 34 jornadas por fases, y los encuentros restantes de Al-Riyadh se irán añadiendo a medida que avance la temporada, junto con un parón a mitad de campaña para acomodar la celebración de la Copa Asiática de la AFC 2027 en Arabia Saudí.

Cómo comprar entradas para Al-Riyadh en 2026/27

La forma más fiable de comprar entradas para los partidos de Al-Riyadh es a través del sitio web oficial de la Saudi Pro League (SPL), donde puedes dirigirte a la sección "Fixture/Tickets" dentro de la pestaña "Matches". Las entradas también están disponibles a través de los propios canales oficiales de venta de Al-Riyadh.

Las jornadas de la Saudi Pro League suelen disputarse a lo largo de tres días, de jueves a sábado, coincidiendo con el fin de semana saudí, y las entradas normalmente salen a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los encuentros de mayor demanda, como los partidos contra Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad o Al-Ahli, es muy recomendable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para asegurarse los mejores asientos.

No se necesita ser miembro del club para comprar entradas para un solo partido, pero Al-Riyadh también ofrece varios paquetes de membresía, cada uno con ventajas como acceso prioritario a entradas, contenido exclusivo y beneficios en el estadio.

Aunque los portales oficiales de la liga y del club siguen siendo la forma más segura de conseguir entradas, los aficionados también pueden consultar plataformas secundarias de confianza como Ticombo, que ofrece una opción alternativa para los seguidores que quieran asistir.

Cuánto cuestan las entradas de Al-Riyadh en 2026/27

Los precios de las entradas de Al-Riyadh varían en función del partido, la categoría del asiento y el nivel de demanda.

Las opciones prémium, como los palcos VIP y las suites ejecutivas, tienen un coste más elevado, mientras que las entradas generales ofrecen una forma más asequible de disfrutar de la acción. Para los grandes partidos, los precios pueden oscilar entre 50 SAR y 1.500 SAR o más para los asientos prémium.

Los aficionados deben estar atentos al sitio web oficial de la SPL o a los propios canales de Al-Riyadh para conocer la información más reciente sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Las entradas también están disponibles en plataformas secundarias de confianza como Ticombo, que ofrece una alternativa para los seguidores que quieran asegurar su sitio.

¿Qué esperar de Al-Riyadh en 2026/27?

Al-Riyadh SC, fundado en 1953, es uno de los clubes históricos del fútbol saudí, aunque la pasada temporada fue de todo menos estable fuera del campo. Javier Calleja, el exentrenador del Villarreal contratado para dirigir al club, fue destituido en noviembre de 2025 tras un mal inicio, con Daniel Carreño tomando el relevo antes de que él también fuera sustituido, por Mauricio Dulac, en febrero de 2026. En medio de toda esa agitación, Al-Riyadh se vio inmerso en una auténtica lucha por no descender en las últimas semanas y acabó logrando la permanencia en la 15.ª posición.

El club espera contar con mucha más estabilidad esta vez, con el caos de la pasada campaña ya atrás y una plantilla asentada, construida en torno al delantero Mamadou Sylla, que busca consolidar a Al-Riyadh con mayor comodidad en la máxima categoría.

Los aficionados que quieran ver a Al-Riyadh en acción pueden asegurarse sus entradas para los próximos partidos y no perderse la oportunidad de presenciar algunos de los encuentros más emocionantes de la liga.

Historia del estadio Príncipe Faisal bin Fahd

El estadio Príncipe Faisal bin Fahd es el histórico campo de Al-Riyadh SC, situado en el distrito de Al-Malaz de Riad, Arabia Saudí. El recinto ha sido una parte clave del panorama deportivo de la ciudad desde que comenzaron sus obras en 1971, y anteriormente fue la casa de Al-Nassr, Al-Hilal y Al-Shabab en décadas pasadas, antes de que cada uno de esos clubes se trasladara a estadios más nuevos y construidos específicamente para ese fin.

Actualmente, el estadio tiene capacidad para unos 22.000 espectadores, lo que lo convierte en un escenario más íntimo en comparación con algunas de las arenas más nuevas del Reino. Su diseño compacto ayuda a crear un gran ambiente en los días de partido, especialmente durante los encuentros importantes de la Pro League.

Situado junto a Salah Ad Din Al Ayyubi Road, el estadio es de fácil acceso para los aficionados locales y desempeña un papel central en la identidad del club. También está previsto que sea ampliado de forma significativa como parte de los preparativos de Arabia Saudí para albergar la Copa del Mundo de la FIFA 2034, con la capacidad proyectada para crecer hasta unos 45.000 asientos en los próximos años.