Al-Hilal afronta la 2026/27 con el objetivo de recuperar el título de la Saudi Pro League después de que una racha de 24 partidos sin perder no bastara para alcanzar al Al-Nassr la temporada pasada. Simone Inzaghi sigue como entrenador, con Crysencio Summerville como el gran fichaje del verano. Como el club más laureado de Asia, con 21 títulos de liga desde 1962, Al-Hilal sigue siendo una de las entradas más codiciadas del fútbol saudí. Esto es todo lo que GOAL sabe sobre cómo comprar entradas para la próxima temporada.

Calendario de partidos de Al-Hilal en la Saudi Pro League 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas vie 14 ago 2026, 23:00 Al Hilal vs Al-Faisaly Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Entradas jue 20 ago 2026, 23:00 Al Fayha vs Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas vie 28 ago 2026, 23:00 Al Khaleej vs Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas mar 1 sep 2026, 23:00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, ida) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, jornada 3 Entradas vie 4 sep 2026, 23:00 Al Shabab vs Al Hilal SHG Arena (fuera) Saudi Pro League Entradas lun 7 sep 2026, 23:00 Al Hilal vs Neom SC Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League Entradas Por confirmar, jornada 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, ida) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, jornada 8 Entradas Por confirmar, jornada 17 Al Nassr vs Al Hilal (derbi de Riad, ida) Al-Awwal Park (fuera) Saudi Pro League, jornada 17 Entradas Por confirmar, jornada 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, vuelta) King Abdullah Sports City (fuera) Saudi Pro League, jornada 20 Entradas Por confirmar, jornada 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, vuelta) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fuera) Saudi Pro League, jornada 25 Entradas Por confirmar, jornada 34 (última jornada) Al Hilal vs Al Nassr (derbi de Riad, vuelta) Kingdom Arena (casa) Saudi Pro League, jornada 34 Entradas

Al-Hilal también competirá en la King's Cup y en la AFC Champions League Elite, con esos calendarios confirmados tras sus respectivos sorteos.

Cómo comprar entradas del Al-Hilal

La vía más fiable es la sección «Fixture/Tickets» del sitio oficial de la SPL, o directamente a través del sitio de Kingdom Arena.

Las jornadas suelen disputarse de jueves a sábado para ajustarse al fin de semana saudí, y las entradas salen a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para el derbi de Riad y otros partidos destacados, compra en cuanto las entradas estén disponibles.

No se requiere membresía para entradas de un solo partido, pero Al-Hilal ofrece ocho niveles de membresía, desde Basic (115 SAR) hasta Platinum, todos con compra prioritaria de entradas incluida.

hasta Platinum, todos con compra prioritaria de entradas incluida. Si los canales oficiales agotan existencias, sitios secundarios como Ticombo ofrecen entradas desde 49 SAR.

Cuánto cuestan las entradas del Al-Hilal

Admisión general y asientos estándar: normalmente 50-1.500+ SAR , según el rival y la categoría del asiento.

normalmente , según el rival y la categoría del asiento. Los palcos VIP y los palcos ejecutivos tienen los precios más altos, especialmente para el derbi de Riad y los partidos de Clásico.

tienen los precios más altos, especialmente para el derbi de Riad y los partidos de Clásico. Las entradas del mercado secundario a través de Ticombo parten desde 49 SAR , aunque los precios fluctúan según la demanda.

a través de parten desde , aunque los precios fluctúan según la demanda. Consulta el sitio oficial de la SPL o el sitio de Kingdom Arena para conocer la disponibilidad más reciente.

Qué esperar del Al-Hilal en 2026/27

Al-Hilal, fundado en 1957, es uno de los únicos tres clubes que han jugado en todas las temporadas de la Saudi Pro League desde su creación, y sigue siendo el club más laureado de Asia con 70 trofeos en total. Su título de 2023/24, conquistado sin perder bajo la campaña de 40 goles de Aleksandar Mitrovic, sigue siendo un punto álgido, pero la temporada pasada terminó con amargura: una racha de 24 partidos sin perder no bastó para superar al Al-Nassr, y Al-Hilal terminó subcampeón.

Simone Inzaghi, nombrado en junio de 2025, sigue como entrenador en 2026/27. La plantilla sigue repleta de talento internacional, con la llegada este verano de Crysencio Summerville desde el West Ham por unos 64,5 millones de libras para unirse a un grupo en el que ya están Darwin Nunez, Theo Hernandez y Joao Cancelo. Se espera que Al-Hilal vuelva a pelear en todos los frentes esta temporada.

Historia del Kingdom Arena

Al-Hilal disputa sus partidos en casa en el Kingdom Arena desde febrero de 2024, con un estadio que puede acoger hasta 30.000 espectadores en su configuración para fútbol. Situado en Boulevard City, en el noroeste de Riad, su construcción comenzó a mediados de 2023, con Kingdom Holding Company (KHC) invirtiendo en el recinto ese septiembre a cambio de los derechos de nombre, y Al-Hilal acordando convertirlo en su hogar permanente. El estadio cuenta con un techo retráctil y una pantalla de vídeo de cuatro caras suspendida sobre el punto central, y también acoge eventos vinculados al calendario de entretenimiento invernal Riyadh Season.