Cómo comprar entradas del Al Ahli Saudi FC para 2026/27: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 como bicampeón de la AFC Champions League Elite bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Marino Pusic, nombrado esta semana tras la sorprendente marcha de Matthias Jaissle para convertirse en técnico del Newcastle United. Conocido como "Al-Malaki" (El Real), el Al-Ahli sigue siendo uno de los grandes reclamos del fútbol saudí, con una media de asistencia en su estadio de Yeda en máximos de los últimos 10 años. GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre las entradas, incluido cómo comprarlas y cuánto cuestan.

Partidos del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27

La Saudi Pro League publica su calendario de 34 jornadas por bloques en lugar de hacerlo de una sola vez, y por ahora solo las seis primeras jornadas tienen fecha y hora confirmadas. A continuación, todos los partidos del Al-Ahli confirmados hasta ahora; se añadirán más jornadas a medida que la SPL las publique.

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Jue 13 ago 2026, 23:00 Al Diriyah vs Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas Lun 17 ago 2026, 18:00 Al Anwar vs Al Ahli Fuera (estadio por confirmar) Copa del Rey, 1.ª ronda Entradas Sáb 22 ago 2026, 23:00 Al Ahli vs Abha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League Entradas Sáb 29 ago 2026, 21:05 Al Kholood vs Al Ahli Al Hazem Club Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas Mar 1 sep 2026, 23:00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, ida) Kingdom Arena (fuera) Saudi Pro League, jornada 3 Entradas Vie 4 sep 2026, 23:00 Al Ahli vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League Entradas Mar 8 sep 2026, 23:00 Al Qadsiah vs Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas Por confirmar, jornada 15 Al Ittihad vs Al Ahli (derbi de Yeda, ida) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (fuera) Saudi Pro League, jornada 15 Entradas Por confirmar, jornada 20 Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, vuelta) King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, jornada 20 Entradas Por confirmar, jornada 32 Al Ahli vs Al Ittihad (derbi de Yeda, vuelta) King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, jornada 32 Entradas

La SPL ha confirmado en qué jornada caerá cada uno de los derbis del Al-Ahli durante toda la temporada, pero las fechas concretas del calendario solo se publican por bloques con pocas semanas de antelación, por lo que las jornadas marcadas arriba como por confirmar recibirán fecha exacta y hora de inicio más adelante. El Al-Ahli también cerró su preparación con siete amistosos de pretemporada, incluida una amplia victoria sobre el Saalfelden austríaco y empates ante el Rio Ave portugués y el Fulham inglés, antes del arranque de la temporada oficial. Más allá de los partidos anteriores, el club iniciará más adelante en la temporada la defensa de su título de la AFC Champions League Elite y su campaña en la Supercopa saudí, con las semifinales previstas para finales de noviembre, disputadas por los cuatro primeros de 2025/26, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Qadsiah, y con rivales y fechas confirmados más cerca de cada ronda.

¿Cómo comprar entradas del Al-Ahli Saudi FC?

Para asegurarte tu sitio en un partido en casa del Al Ahli, el método principal y más fiable es la plataforma oficial de venta de entradas de la Saudi Pro League (SPL) o la aplicación de venta de entradas específica del club, WeBook.

Las entradas para los partidos del Al Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Como el Al Ahli presume de una de las mayores medias de asistencia de la liga, las entradas para los choques de alto perfil, especialmente el derbi de Yeda contra el Al-Ittihad o los partidos ante Al-Nassr y Al-Hilal, suelen agotarse en cuestión de horas desde su lanzamiento.

Aunque las membresías del club no son estrictamente necesarias para la admisión general, el Al Ahli ofrece niveles de membresía "Raqi" que proporcionan ventanas de reserva prioritaria, lo que garantiza a los aficionados elegir primero los mejores asientos en el King Abdullah Sports City.

Para quienes no lleguen a la primera venta, los mercados secundarios como Ticombo suelen disponer de entradas para partidos agotados, con precios desde solo 200 SAR para encuentros estándar de liga.

¿Cuánto cuestan las entradas del Al-Ahli Saudi FC?

Los precios de las entradas del Al-Ahli varían en función del partido, la categoría del asiento y la demanda. Las opciones de asientos prémium tienen precios más altos, mientras que las entradas generales son más asequibles.

Admisión general: suele oscilar entre 30 y 90 SAR .

suele oscilar entre . Categorías Gold y Silver: las vistas prémium desde la banda suelen costar entre 250 y 600 SAR .

las vistas prémium desde la banda suelen costar entre . Hospitalidad VIP y VVIP: para experiencias de élite, incluido acceso a salas y cáterin, los precios pueden superar los 1.500 SAR.

Sigue atento a la web oficial de la liga para obtener información adicional sobre las entradas, incluida disponibilidad y precios. Los precios pueden fluctuar en mercados secundarios como Ticombo en función de la demanda, especialmente durante las semanas finales decisivas de la temporada.

¿Qué esperar del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27?

El Al-Ahli encara la nueva temporada como una de las auténticas potencias del "Big Four" de la Saudi Pro League, junto a su rival de Yeda Al-Ittihad y los gigantes de Riad Al-Hilal y Al-Nassr. Desde su regreso inmediato tras el descenso en 2022, el club no ha dejado de crecer bajo una serie de nombramientos ambiciosos, y ahora se presenta como vigente bicampeón de la AFC Champions League Elite tras vencer al Kawasaki Frontale en 2024/25 y defender con éxito el título en 2025/26.

El verano trajo cambios importantes. Matthias Jaissle, artífice de ambos triunfos continentales, se marchó para convertirse en entrenador del Newcastle United, y el club se movió rápido para nombrar a Marino Pusic, anteriormente en el Shakhtar Donetsk y en el Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, con un contrato hasta 2028. También ha habido una importante renovación de plantilla: a Riyad Mahrez se le rescindió el contrato en julio de 2026 tras anunciar su retirada de la selección de Argelia, y el Al-Ahli respondió batiendo su récord de traspaso por el creador de juego del Krasnodar Eduard Spertsyan y sumando al extremo portugués Francisco Trincão en una operación de 85 millones de euros.

Ivan Toney sigue siendo el punto focal del ataque tras ganar la Bota de Oro de 2025/26, mientras que la columna vertebral del equipo, incluidos Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy, proporciona una base defensiva sólida sobre la que Pusic puede construir.

Historia del King Abdullah Sports City

El King Abdullah Sports City, conocido como "The Jewel", es un estadio multiusos y una ciudad deportiva situada a 30 km al norte de Yeda. Se construyó para dotar a la ciudad costera de un recinto futbolístico de primer nivel, sustituyendo al más pequeño y en su mayor parte descubierto Prince Abdullah Al Faisal Stadium, anterior hogar de los clubes de Yeda.

El estadio abrió en 2014 y es el segundo más grande de Arabia Saudí tras el King Fahd Stadium de Riad, con una capacidad de más de 60.000 espectadores. El Al-Ahli comparte el recinto con el también equipo de la Saudi Pro League Al-Ittihad.

Además del fútbol, el recinto ha acogido el Greatest Royal Rumble de la WWE en 2018, la revancha Usyk vs Joshua "Rage on the Red Sea" en agosto de 2022 y, más recientemente, la final de la Supercopa de España de 2026 entre Barcelona y Real Madrid el 11 de enero.