Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
World Cup
team-logoUzbekistán
Mexico City Stadium
team-logoColombia
Book Uzbekistan vs Colombia tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas de última hora para Uzbekistán vs. Colombia: precios de boletos para el Mundial, información del Estadio Azteca y más

SHOPPING
Tickets
Uzbekistán
Colombia
World Cup

Aquí te contamos cómo ver por última vez a la leyenda colombiana James Rodríguez y a la superestrella del Bayern, Luis Díaz.

La primera jornada del Grupo K del Mundial 2026 ofrece un duelo entre Uzbekistán y Colombia el 17 dejunio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Cuándo se juega el Uzbekistán-Colombia en la Copa del Mundo de 2026?

Calendario de Uzbekistán en la Copa del Mundo de 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Uzbekistán vs. Colombia

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

23 de junio de 2026

Portugal contra Uzbekistán

NRG Stadium, Houston

Entradas

27 de junio de 2026

República Democrática del Congo vs Uzbekistán

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

Calendario de Colombia para el Mundial 2026

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

17 de junio de 2026

Uzbekistán vs. Colombia

Estadio Azteca, Ciudad de México

Entradas

23 de junio de 2026

Colombia vs. República Democrática del Congo

Estadio Akron, Zapopan

Entradas

27 de junio de 2026

Colombia vs. Portugal

Estadio Hard Rock, Miami

Entradas

Qué esperar del Uzbekistán vs. Colombia

UZB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

COL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Uzbekistán contra Colombia alineaciones probables

3-4-2-1
Uzbekistán crest
Uzbekistán
UZB
Formación
Colombia crest
Colombia
COL
4-2-3-1
1U. Yusupov18A. Abdullaev5R. Ashurmatov2A. Khusanov4F. Sayfiev11O. Urunov13S. Nasrulloev7O. Shukurov22A. Fayzullayev6A. Mozgovoy14E. Shomurodov12C. Vargas23Davinson Sánchez2Daniel Muñoz17J. Mojica3Jhon Lucumí6Richard Ríos16J. Lerma7Luis Díaz10James Rodriguéz11J. Arias25Luiz Suárez
Colombia crest
Colombia
COL
3-4-2-1
Uzbekistán

Once inicial

Colombia

Manager

  • F. Cannavaro
  • N. Lorenzo

Lesiones y suspensiones


    ¿Cómo comprar entradas para el partido Uzbekistán vs. Colombia?

    Ya finalizaron los sorteos oficiales de la FIFA (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), y la alta demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles.

    Este es el estado actual de la venta de entradas:

    • Venta de última hora: fase vigente, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de compra directa a la FIFA.
    • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
    • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios por encima del valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

    ¿Cuánto cuestan las entradas para Uzbekistán-Colombia?

    Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía al partido.

    Para el encuentro Uzbekistán-Colombia en Ciudad de México, los precios son ahora mismo el mayor atractivo para quienes tienen presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos, se espera una de las demandas más altas de la primera ronda.

    Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

    Desglose:

    • Categoría 3 (gradas superiores): 400–750 dólares
    • Categoría 2 (gradas intermedias): 800-1300 dólares
    • Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500–3.500 dólares
    • Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

    Estos precios pueden variar según la demanda. Se espera una alta demanda local, por lo que se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 para quienes tengan un presupuesto limitado.

    Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Azteca

    El Estadio Azteca de la Ciudad de México se prepara para su tercera Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el primer escenario con partidos en tres ediciones (1970, 1986 y 2026).

    Acogerá cinco partidos, incluido el inaugural.

    Para cumplir con los estándares modernos de la FIFA, el estadio se sometió a una renovación de casi dos años que concluyó en marzo de 2026. Ahora tiene alrededor de 83 000 asientos, frente a los más de 100 000 anteriores, para mejorar comodidad y seguridad.