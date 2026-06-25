Estados Unidos cierra hoy su participación en el Grupo D ante Turquía en el Estadio de Los Ángeles, buscando terminar con broche de oro una fase inicial perfecta en el Mundial que organiza.

Tras vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, ya está clasificada para dieciseisavos.

Pese a la necesidad de Turquía de salvar su orgullo y lograr su primer triunfo desde 2002, Estados Unidos aspira a cerrar la fase con un pleno de victorias por primera vez en este siglo.

¿Cuándo se juega el Turquía-EE. UU. en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Calendario de Turquía en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía Estadio BC Place, Vancouver 2-0 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara 0-1 26 de junio de 2026 Turquía vs. EE. UU. Estadio SoFi, Inglewood Entradas

Calendario de EE. UU. para el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi, Inglewood 4-1 19 de junio de 2025 Estados Unidos vs. Australia Lumen Field, Seattle 2-0 26 de junio de 2026 Turquía vs. EE. UU. SoFi Stadium, Inglewood Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Turquía y EE. UU.?

Ya finalizaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad es muy limitada.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real, última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios con gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Turquía vs. EE. UU.?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Turquía-EE. UU. en Los Ángeles, las entradas más económicas rondan los 400-550 dólares y resultan ideales para quienes tienen un presupuesto limitado. Al ser el último partido de la fase de grupos del país anfitrión, la demanda se espera muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 400-750 dólares

Categoría 2 (grada intermedia): 800–1300 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500–3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 dólares o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Se prevé una alta demanda en Los Ángeles, por lo que se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 para quienes deseen un precio más accesible.

Clasificación Grupo D Copa del Mundo FIFA 2026









Historial de enfrentamientos directos entre Turquía y EE. UU.

Todo lo que necesitas saber sobre el SoFi Stadium

El Estadio de Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium, es una joya de la ingeniería moderna y el corazón del complejo de ocio Hollywood Park.

Situado en Inglewood, California, es el primer estadio mixto (cubierto y al aire libre) de su tipo. Su sofisticada cubierta de ETFE deja entrar la luz natural mientras protege a los espectadores de las inclemencias del tiempo. El recinto es famoso por la «Infinity Screen» de Samsung: una pantalla de vídeo 4K de 360 grados y doble cara que cuelga sobre el campo y ofrece a todos los aficionados una visión nítida de la acción.

Para el Mundial de 2026 ofrecerá unas 70 000 localidades, todas cercanas al campo gracias a su grada profunda, lo que garantizará un ambiente íntimo y electrizante.