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dolphins vs commanders nfl 2024Getty Images
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Cómo comprar entradas de última hora para la NFL Madrid 2026: información del Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons del 8 de noviembre, precios de las entradas y más

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Así puedes conseguir entradas para el NFL Madrid Game 2026

La NFL regresa al Santiago Bernabéu el 8 de noviembre de 2026, cuando los Cincinnati Bengals se enfrenten a los Atlanta Falcons en la Semana 9 de la temporada regular, con Atlanta como equipo local designado. 

El partido será el segundo encuentro de temporada regular de la NFL que se disputa en España y el primero de una colaboración plurianual entre la liga, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid C.F. que mantendrá el fútbol americano en el Bernabéu durante los próximos años.

Compra entradas para la NFL en MadridComprar entradas

¿Cuándo es el partido de la NFL Madrid 2026?

Fecha y horaPartidoUbicaciónEntradas
dom., 8 de nov., 15:30 CETCincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsEstadio Santiago Bernabéu, MadridComprar entradas

¿Dónde comprar entradas para la NFL Madrid 2026?

Las entradas oficiales se venden a través de la plataforma española de Ticketmaster de la NFL, y necesitarás una cuenta de NFL Ticketmaster para comprar, que puedes crear gratis en nfl.com antes de empezar a buscar asientos. 

La venta se lanzó por fases, con una preventa para titulares de tarjetas Amex a finales de mayo, la apertura de los paquetes hospitality el 5 de junio y la venta general a partir del 9 de julio. 

On Location (el socio oficial de hospitality de la NFL) y SportsBreaks ofrecen paquetes premium oficiales que incluyen asientos en la grada baja, salas de hospitality previas al partido, estancias en hotel y organización de vuelos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la NFL Madrid 2026?

La NFL ha publicado los precios oficiales completos para el partido Bengals-Falcons, lo que significa que el precio que ves ya incluye todas las tasas, sin sorpresas al finalizar la compra, un nuevo enfoque para todos los partidos internacionales de 2026.

 La categoría oficial más barata parte de 93,40 €, mientras que los asientos más caros llegan hasta 438,75 €, con entradas infantiles también disponibles en categorías seleccionadas.

La hospitality está en un nivel completamente distinto, con paquetes premium a través de Ticketmaster y On Location que van mucho más allá de una entrada estándar, e incluyen extras como acceso a salas, restauración y, en algunos casos, viajes y estancias en hotel.

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Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid, se ha convertido en uno de los recintos más comentados del deporte mundial tras su reciente remodelación, y es precisamente esa transformación la que lo convierte en un escenario tan natural para la NFL. El nuevo césped retráctil del estadio permite sustituir el terreno de juego de hierba por la superficie y las marcas del fútbol americano sin alterar la superficie inferior, mientras que la nueva cubierta y la ampliación de las gradas dan al recinto una atmósfera realmente distinta a la de un domingo típico de la NFL.

Si vas a desplazarte al partido, planifica bien tu ruta. La estación de metro Santiago Bernabéu de la Línea 10 está actualmente cerrada por obras de реконstrucción, con la interrupción del servicio entre Nuevos Ministerios y Cuzco prevista durante el resto del año. Las alternativas más sencillas son el tren de Cercanías hasta Nuevos Ministerios, un autobús de la EMT o el servicio gratuito de lanzadera de sustitución que funcionará el día del partido, por lo que conviene añadir algo más de tiempo a tu trayecto hasta el estadio.

Con el Bernabéu habiendo albergado ya un lleno absoluto de la NFL y con una plaza fija en el calendario ahora asegurada, todo apunta a que esta será una de las citas más destacadas de todo el calendario internacional de 2026.

¿Cuándo se jugarán los partidos internacionales de la NFL?

2026 es un año histórico para el alcance global de la NFL, con un récord de nueve partidos internacionales programados en siete países. 

Eso incluye el primer partido de temporada regular de la historia en Australia y Francia.

Lista completa de sedes internacionales de la NFL 2026

Fecha y hora del saque inicialPartido (visitante vs. local)Estadio y ubicaciónEstado de las entradas
jue., 10 de sep. (10:35 AEST)San Francisco 49ers vs. Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australia Comprar entradas
dom., 27 de sep. (17:25 BRT)Baltimore Ravens vs. Dallas CowboysEstadio Maracanã Río de Janeiro, Brasil Comprar entradas
dom., 4 de oct. (14:30 BST)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Comprar entradas
dom., 11 de oct. (14:30 BST)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londres, Reino Unido Comprar entradas
dom., 18 de oct. (14:30 BST)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londres, Reino Unido Comprar entradas
dom., 25 de oct. (14:30 CEST)Pittsburgh Steelers vs. New Orleans SaintsStade de France París, Francia Comprar entradas
dom., 8 de nov. (15:30 CET)Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsEstadio Santiago Bernabéu Madrid, España Comprar entradas
dom., 15 de nov. (15:30 CET)New England Patriots vs. Detroit LionsAllianz Arena (estadio del FC Bayern Munich) Múnich, Alemania Comprar entradas
dom., 22 de nov. (19:20 CST)Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ersEstadio Banorte Ciudad de México, México Comprar entradas

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