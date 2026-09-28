Con el arranque de la serie NFL London 2026 este mes de octubre, conseguir una entrada no es imposible aunque te perdieras la venta general inicial del verano.

La NFL ha confirmado a los Jacksonville Jaguars y a los Washington Commanders como equipos anfitriones. En un movimiento histórico, los Jaguars jugarán dos partidos como locales en el extranjero en semanas consecutivas mientras el EverBank Stadium se somete a una renovación de 1,4 mil millones de dólares.

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¿Cuál es el calendario y los partidos de la NFL London 2026?

Fecha y hora (BST) Equipos Ubicación Entradas Domingo, 4 de octubre (14:30) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Comprar entradas Domingo, 11 de octubre (14:30) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Comprar entradas Domingo, 18 de octubre (14:30) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Comprar entradas

¿Dónde comprar entradas para la NFL London 2026?

La venta general ya ha terminado, pero todavía puedes conseguir asientos verificados a través de estos canales oficiales:

Portal oficial de la NFL UK: La principal fuente para entradas de venta general. Regístrate ahora para recibir alertas.

La principal fuente para entradas de venta general. Regístrate ahora para recibir alertas. Sitio oficial de los Jacksonville Jaguars: Para el partido de Wembley, los Jags suelen gestionar sus propias asignaciones de entradas y las membresías de Union Jax.

Para el partido de Wembley, los Jags suelen gestionar sus propias asignaciones de entradas y las membresías de Union Jax. Ticketmaster UK: El socio oficial de venta de entradas de la International Series.

El socio oficial de venta de entradas de la International Series. On Location/VIP Hospitality: El proveedor oficial de hospitality de la NFL ya ha lanzado un programa de depósito con acceso prioritario para quienes buscan garantizarse un asiento con antelación.

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¿Cuánto costarán las entradas para la NFL London?

Los precios de las entradas para la London Series 2026 dependen de la categoría del asiento, el recinto y la demanda de cada partido.

Todos los precios que figuran en las plataformas oficiales de venta de entradas del Reino Unido reflejan el precio final obligatorio con todo incluido, por lo que el coste que ves a continuación es el total final que pagarás al completar la compra:

Grada alta / visibilidad reducida: 60 £ - 105 £

60 £ - 105 £ Grada media / zonas de anotación: 115 £ - 190 £

115 £ - 190 £ Grada baja / banda: 195 £ - 360 £

195 £ - 360 £ Hospitality y VIP: 450 £ - 2.000 £+

¿Cuándo se jugarán los partidos internacionales de la NFL?

2026 es un año histórico para el alcance global de la NFL, con un récord de nueve partidos internacionales programados en siete países.

Esto incluye el primer partido de temporada regular de la historia en Australia y Francia.

Lista completa de sedes anfitrionas de la NFL International 2026