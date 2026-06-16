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Cómo comprar entradas de última hora para el partido Francia-Senegal: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el MetLife Stadium y mucho más

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El Grupo I de la Copa del Mundo arranca con fuerza en Nueva Jersey, y tú podrías estar allí para disfrutar del ambiente.

Francia debutará en el Mundial 2026 ante Senegal en el MetLife Stadium de East Rutherford el 16 de junio.

Los aficionados franceses esperan que la historia no se repita: en 2002, Les Bleus perdieron 1-0 ante Senegal en el debut y quedaron eliminados en la fase de grupos, mientras que los Leones de la Teranga llegaron a octavos.

¿Cuándo se juega Francia vs. Senegal en la Copa del Mundo?

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World Cup - Copa del Mundo - Grupo I
New York/New Jersey Stadium

Calendario de Francia en el Mundial 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

Martes, 16 de junio

Francia vs. Senegal

Estadio MetLife (East Rutherford)

Entradas

Lunes 22 de junio

Francia vs. Irak

Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Entradas

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia

Estadio Gillette (Foxborough)

Entradas

Partidos de Senegal en el Mundial 2026

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Martes, 16 de junio

Francia vs. Senegal

Estadio MetLife (East Rutherford)

Entradas

Lunes 22 de junio

Noruega vs. Senegal

Estadio MetLife (East Rutherford)

Entradas

Viernes 26 de junio

Senegal vs. Irak

BMO Field (Toronto)

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Francia vs. Senegal?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles son muy escasas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase vigente, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia-Senegal?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 - 800

1.000 $ - 4.210 $

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium es un recinto multifuncional ubicado en el Meadowlands Sports Complex, en East Rutherford, Nueva Jersey, a unos 8 km al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol americano y fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Además, acogió la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 aficionados, como preparación para la final del Mundial 2026.

Qué esperar del Francia-Senegal.

Francia contra Senegal alineaciones probables

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formación
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
16M. Maignan17W. Saliba5J. Kounde4D. Upamecano19T. Hernandez20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23M. Diaw19M. Niakhate2M. Sarr25M. Diouf15K. Diatta18I. Sarr10S. Mane17P. Sarr8L. Camara21H. Diarra11N. Jackson
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
Francia

Once inicial

Senegal

Manager

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw
FRA

Último partidos

SEN

0

Victorias

0

Empates

1

Victoria

0

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
0/1

FRA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

SEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5