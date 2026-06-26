Argelia y Austria se miden este sábado en un duelo decisivo del Grupo J que otorga un billete directo a dieciseisavos.

Ambas suman tres puntos tras vencer a Jordania y dependen de sí mismas: ganar o quedar fuera.

Se prevé un duelo de nervios: el explosivo ataque de los «Zorros del Sáhara» frente a la ordenada presión alta austriaca.

¿Cuándo se juega Argelia - Austria?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas 27 de junio de 2026 – 19:00 Argelia vs. Austria GEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas

Calendario de Argelia en el Mundial 2026

Fecha Partido Estadio y ciudad Resultado final / Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU. 3-0 22 de junio de 2026 Jordania vs. Argelia Estadio Levi's, Santa Clara (área de la bahía de San Francisco), EE. UU. 1-2 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

Calendario de Austria para el Mundial 2026

Fecha Partido Estadio y ciudad Resultado final / Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara (San Francisco), EE. UU. 3-1 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington (Dallas), EE. UU. 2-0 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, Misuri, EE. UU. Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Hay varias formas de conseguir entradas para este partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Venta oficial de la FIFA: La FIFA vende entradas por orden de llegada en distintas fases.

La FIFA vende entradas por orden de llegada en distintas fases. Plataforma de reventa de la FIFA: los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir.

los aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a quienes ya no puedan asistir. Plataformas de reventa: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.

sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados. Paquetes de hospitalidad: Ofrecen asientos VIP, salones privados, catering exclusivo y acceso prioritario al estadio.

Se entregarán de forma digital a través del sistema de entradas móviles de la FIFA. Los aficionados deben asegurarse de que los datos de su cuenta coincidan en todas las plataformas para simplificar las transferencias y el acceso.

Clasificación del Grupo J

Pos. Equipo Partidos V Emp. Derrotas Goles a favor Genc Diferencia de goles Puntos Situación 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 Se ha clasificado para los dieciseisavos de final 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 En liza 3 Argelia 2 1 0 1 2 4 -2 3 En liza 4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0 Eliminado

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Argelia y Austria?

Los precios varían según la ubicación del estadio, la categoría del asiento y la demanda.

Las entradas básicas para la fase de grupos partirán de unos 60 dólares, mientras que las localidades premium y VIP pueden superar los 1.000 dólares en los partidos más destacados.

Para el encuentro entre Argelia y Austria, en reventa los asientos de zona alta rondan los 180-350 dólares, con subidas cercanas al partido.

Categoría Fase de grupos Octavos - Cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400–2.030 dólares

Todo lo que necesitas saber sobre el GEHA Field del Arrowhead Stadium

El partido entre Argelia y Austria se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, uno de los estadios más ruidosos y emblemáticos de Norteamérica.

Sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, el estadio es famoso por su ambiente electrizante y sus grandes multitudes. Se espera que sea uno de los principales escenarios del Mundial de la FIFA 2026.

Con capacidad para más de 70 000 espectadores, albergará varios encuentros clave del torneo.

Los aficionados que asistan al partido entre Argelia y Austria pueden esperar: