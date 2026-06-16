La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá un verano inolvidable. Canadá, anfitrión, buscará brillar ante Catar en Vancouver en la fase de grupos.

Canadá llega con grandes expectativas, respaldada por talento y el apoyo de toda Norteamérica.

Por su parte, Catar regresa al Mundial con ganas de demostrar su progreso tras organizar la edición de 2022 y haber invertido mucho en el crecimiento de su selección nacional.

¿Cuándo es el partido entre Canadá y Catar?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 – 19:00 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas

Partidos de Canadá en la Copa del Mundo de 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Estadio de Toronto, Toronto Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá Estadio de Houston, Houston Entradas

Calendario de la Copa del Mundo de Catar 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Estadio de la Bahía de San Francisco, Santa Clara Entradas 18 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas 24 de junio de 2026 Bosnia y Herzegovina vs. Catar Estadio de la Ciudad de México, Ciudad de México Entradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Canadá y Catar?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios).

Debido a la alta demanda, apenas quedan boletos de las primeras etapas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

abierta, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una buena opción para los partidos eliminatorios, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

Quienes viajen deben revisar con antelación los requisitos de visado y entrada para Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Canadá vs. Qatar?

La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60$ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el BC Place

El partido entre Canadá y Catar se jugará en el BC Place de Vancouver, uno de los estadios más modernos e icónicos de Canadá.

Ubicado en el centro de Vancouver, cuenta con techo retráctil, instalaciones modernas para los aficionados y fácil acceso en transporte público.

Se espera que acoja a más de 54 000 aficionados, creando un ambiente electrizante para los partidos de la Copa del Mundo.

Se recomienda llegar con antelación por las medidas de seguridad y la gran afluencia de público.