Bélgica se medirá a Egipto en el Lumen Field de Seattle el 15 de junio de 2026, en su búsqueda de la gloria en el Mundial de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el partido Bélgica vs. Egipto del Mundial?

Entradas 26 de junio de 2026Egipto contra IránLumen Field, Seattle

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: Si nada más falla, plataformas como StubHub ofrecen entradas, aunque a precios más altos. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Bélgica vs Egipto del Mundial?

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Qué esperar del Bélgica-Egipto?

La flexibilidad táctica de Bélgica se medirá ante la sólida defensa y las rápidas transiciones de Egipto.

Se espera una afluencia masiva de aficionados internacionales en Seattle, lo que aportará un ambiente festivo al Lumen Field.

Para las entradas más baratas, elige la Categoría 4 en las gradas superiores del Lumen Field; su diseño ofrece buena visibilidad incluso desde arriba.