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Cómo comprar entradas de última hora para el partido Arabia Saudí-Uruguay: precios de entradas del Mundial, información del Hard Rock Stadium y más

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Salem Mohammed Al-Dossari
F. Valverde

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete un nuevo verano de gran fútbol. Uno de los partidos más destacados de la fase de grupos enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay en Miami. 

Ambas selecciones quieren empezar con buen pie, así que se espera una gran afluencia de aficionados a Florida para uno de los duelos más atractivos del Grupo H.

GOAL te ofrece toda la información para comprar entradas: precios, hospitalidad, detalles del estadio y dónde asegurarte tu asiento antes de que se agoten.

Compraahoratus entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Arabia Saudí y Uruguay.

¿Cuándo es el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026 – 20:00Arabia Saudí vs. UruguayHard Rock Stadium, MiamiEntradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

FechaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026Arabia Saudí vs. UruguayHard Rock Stadium, MiamiEntradas
21 de junio de 2026España vs Arabia SaudíEstadio Mercedes-Benz, AtlantaEntradas
26 de junio de 2026Arabia Saudí vs. Cabo VerdeEstadio de Houston, HoustonEntradas

Partidos de Uruguay en el Mundial 2026

FechaCalendarioLugarEntradas
15 de junio de 2026Arabia Saudí vs. UruguayHard Rock Stadium, MiamiEntradas
21 de junio de 2026Uruguay vs. Cabo VerdePhiladelphia Stadium, FiladelfiaEntradas
26 de junio de 2026Uruguay vs. EspañaEstadio de Guadalajara, GuadalajaraEntradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

  • Venta oficial de la FIFA: la FIFA pondrá a la venta entradas seleccionadas durante la fase final, por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas verificadas directamente de otros aficionados a través del mercado oficial.
  • Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para partidos con aforo agotado.
  • Los paquetes de hospitalidad premium incluyen asientos garantizados y experiencias de lujo el día del partido.

Todas las entradas se emitirán de forma digital a través de la app oficial de la FIFA. Usa siempre la misma dirección de correo y datos de cuenta en todas las plataformas para facilitar las transferencias.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, los boletos cuestan desde 60 $ (para ciertos niveles de aficionados), mientras que para la final pueden llegar a 6730 $.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400 - 8001.000 - 4.210
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600–2790 $
Categoría 460 $ - 120 $150 $ - 350 $400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Hard Rock Stadium

El partido Arabia Saudí-Uruguay se jugará en este recinto de Miami Gardens, Florida, uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.

El estadio, hogar de los Miami Dolphins de la NFL, acoge grandes eventos deportivos, conciertos y actividades de la Fórmula 1. Tras recientes reformas, es uno de los recintos más modernos seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para la Copa del Mundo se espera que acoja a más de 65 000 aficionados, garantizando un ambiente vibrante para el partido inaugural entre Arabia Saudí y Uruguay.

Los asistentes podrán disfrutar de:

  • Sistemas digitales modernos de acceso
  • Zonas de restauración y hospitalidad de primera clase
  • Grandes pantallas de vídeo de alta definición y mejores ángulos de visión
  • Fácil acceso desde el centro de Miami y el Aeropuerto Internacional de Miami
  • Zonas designadas para vehículos compartidos y transporte público el día del partido.

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