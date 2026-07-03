En 2025 Suiza terminó primera en su grupo de clasificación al Mundial y se mantuvo invicta todo el año.

¿Llegará Suiza a lo más alto en Norteamérica? Podrías estar allí para descubrirlo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de partidos de Suiza en la fase de grupos del Mundial 2026?

Los sorteos oficiales de entradas —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son ahora escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Suiza 2026?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Suiza se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420–3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Qué esperar de Suiza en el Mundial

En Catar 2018 arrancó con un 1-0 sobre Camerún, perdió 0-1 con Brasil y, gracias a un 3-2 ante Serbia (11 amarillas), alcanzó los octavos.

En 2026 debutará ante Catar en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Los Maroons, anfitriones hace cuatro años, no sumaron puntos ni marcaron goles.

Permanecerán en California para su segundo partido, aunque se moverán al SoFi Stadium de Inglewood para medirse con el ganador de la repesca europea (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte).

Suiza buscará tener ya la clasificación antes de cerrar la fase de grupos contra Canadá, que pese a no haber sumado nunca puntos en la Copa del Mundo contará con el respaldo de su público.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que acogerán los partidos: