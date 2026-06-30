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Mexico World Cup Tickets

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Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de México 2026: información sobre los estadios mexicanos, el partido México-Ecuador, precios y mucho más

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La fiebre del Mundial llega a México y puedes estar allí para ver a los anfitriones en acción.

México ya está en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Además, el legendario Estadio Azteca podría hacer historia al ser la primera sede que acoge el torneo por tercera vez. México albergará en total siete partidos más de la fase de grupos.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.

Entradas para el Mundial de México:Reserva entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de México en el Mundial de 2026?

FechaPartidoEstadioResultado / Entradas
11 de junio de 2026México vs. SudáfricaEstadio Azteca, Ciudad de México2-0
18 de junio de 2026México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Guadalajara1-0
24 de junio de 2026República Checa vs. MéxicoEstadio Azteca, Ciudad de México0-3
1 de julio de 2026México vs. EcuadorEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas

¿Cuándo se celebra el Mundial de México 2026?

FechaCalendarioSede (México)Entradas
11 de junio de 2026México vs. SudáfricaEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
15 de junio de 2026Corea del Sur vs. República ChecaEstadio BBVA, MonterreyEntradas
17 de junio de 2026Uzbekistán vs. ColombiaEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
18 de junio de 2026México vs. Corea del SurEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
21 de junio de 2026Corea del Sur vs. SudáfricaEstadio BBVA, MonterreyEntradas
23 de junio de 2026Colombia vs. República Democrática del CongoEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
23 de junio de 2026Uruguay vs. EspañaEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
24 de junio de 2026México vs. República ChecaEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
27 de junio de 2026Partido de la fase de grupos (Grupo A)Estadio BBVA, MonterreyEntradas
30 de junio de 2026Partido de los dieciseisavos de finalEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
30 de junio de 2026Partido de dieciseisavos de finalEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
3 de julio de 2026Partido de la ronda de 32Estadio BBVA, MonterreyEntradas
6 de julio de 2026Partido de octavos de finalEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de México 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA para la reventa local con garantías oficiales.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas parael Mundial de México:Reservar entradas

Entradas para el Mundial de México 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos en México se dividen así:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: La más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Clasificación del Grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

EquipoPartidosVictoriasEmpatesDerrotasGoles a favorGoles en contraDiferencia de golesPuntos
México (Q)220030+36
Corea del Sur21012203
República Checa201123-11
Sudáfrica201113-21

¿Quiénes forman parte de la convocatoria de México para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Javier “El Vasco” Aguirre, México confirmó su lista de 26 jugadores para el torneo que se disputará en casa. En el Grupo A, junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, “El Tri” combina veteranos de Europa, estrellas de la Liga MX y jóvenes promesas.

Destacan el defensa Edson Álvarez, el portero Guillermo Ochoa —con su histórica sexta participación— y el delantero Santiago Giménez.

Tanto si planeas el camino de«El Tri» hacia las eliminatorias como si buscas entradas para los partidos del Grupo A en Ciudad de México y Guadalajara, estos son los 26 jugadores que representarán a México:

Plantilla oficial de México para el Mundial

PosiciónJugadorClub actual
PorterosGuillermo OchoaAVS Futebol SAD
 Carlos AcevedoSantos Laguna
 Raúl RangelChivas
DefensasJohan VásquezGénova
 César MontesLokomotiv de Moscú
 Edson ÁlvarezWest Ham United
 Jesús GallardoToluca
 Israel ReyesClub América
 Jorge SánchezCruz Azul
 Mateo ChávezChivas
CentrocampistasLuis ChávezDinamo de Moscú
 Érik LiraCruz Azul
 Álvaro FidalgoClub América
 Orbelín PinedaAEK de Atenas
 Gilberto MoraClub Tijuana
 Brian GutiérrezChicago Fire
 Luis RomoCruz Azul
 Obed VargasSeattle Sounders
DelanterosSantiago GiménezFeyenoord
 Raúl JiménezFulham
 Roberto AlvaradoChivas
 César HuertaPumas UNAM
 Julián QuiñonesAl-Qadsiah
 Alexis VegaToluca
 Armando GonzálezChivas
 Guillermo MartínezPumas UNAM

¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123