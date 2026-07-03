Más de 200 000 espectadores vieron los tres partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA que Estados Unidos jugó en el SoFi Stadium (Los Ángeles) y el Lumen Field (Seattle). Los fieles de la selección masculina seguirán llenando los estadios cada vez que las «Estrellas y Rayas» salgan al campo.

El equipo de Mauricio Pochettino mostró gran fortaleza mental en dieciseisavos, venciendo 2-0 a Bosnia y Herzegovina con un hombre menos tras la roja a Folarin Balogun.

El gol de tiro libre de Malik Tillman rompió un maleficio histórico ante selecciones europeas en eliminatorias. Con el respaldo de toda una nación y la energía del noroeste del Pacífico, los anfitriones apuestan por su presión alta para hacer historia y alcanzar los cuartos de final.

Resultados y próximos partidos de EE. UU. en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Viernes 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood Estados Unidos ganó 4-1 Viernes 19 de junio EE. UU. vs. Australia (12:00 h, hora del Pacífico) Lumen Field, Seattle Estados Unidos ganó 2-0 Jueves 25 de junio EE. UU. vs. Turquía (19:00 h, hora del Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood Turquía ganó 3-2 Miércoles 1 de julio EE. UU. vs Bosnia y Herzegovina (17:00 h, hora del Pacífico) Estadio Levi's, Santa Clara Estados Unidos ganó 2-0 Lunes 6 de julio EE. UU. vs. Bélgica (20:00 h, hora del Este) Lumen Field, Seattle Comprar entradas

El camino de EE. UU. hacia la final del Mundial 2026

Tras ganar el Grupo D, estas son las fechas, horarios y sedes de sus próximos partidos hasta la final del 19 de julio, si se clasifica.

Tras vencer a Bosnia y Herzegovina, el equipo de Pochettino buscará revancha contra los Diablos Rojos en octavos, en Seattle.

Después podría medirse a España o Portugal en cuartos, a Francia, Paraguay, Canadá o Marruecos en semis y, quizá, a Brasil, Argentina o Inglaterra en la final.

Fecha (hora local) Ronda Sede Posible enfrentamiento Entradas 6 de julio (17:00 h, hora del Pacífico) Octavos de final Lumen Field, Seattle EE. UU. vs. Bélgica Entradas 10 de julio (12:00 h, hora del Pacífico) Cuartos de final Estadio SoFi, Inglewood Partido 98: vs. Portugal o España Entradas 14 de julio (14:00 h, hora central de EE. UU.) Semifinales Estadio AT&T, Arlington Partido 101: vs. Francia/Paraguay/Canadá/Marruecos Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: vs. ganador del partido 102 Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de EE. UU. 2026?

La FIFA usa precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

¿Qué se puede esperar de Estados Unidos en el Mundial de 2026?

En 1994, como anfitrión, superó la fase de grupos y cayó 1-0 ante Brasil en octavos; el gol de Bebeto fue la única diferencia.

Desde entonces han avanzado a pasos agigantados y se han clasificado para todos los Mundiales menos el de 2018. Llegaron a octavos en 2010, 2014 y 2022, y sorprendieron al alcanzar cuartos en 2002.

La USMNT busca seguir creciendo bajo la dirección de Mauricio Pochettino, nombrado en septiembre de 2024 tras dirigir al Tottenham, el PSG y el Chelsea.

¿Quiénes integran la convocatoria de EE. UU. para el Mundial 2026?

Esta es la lista oficial de 26 jugadores que representarán a EE. UU. en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: