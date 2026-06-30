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Ecuador v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ecuador World Cup 2026 Tickets

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Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de Ecuador 2026: fechas, calendario de la ronda de 32, precios y más

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Cómo conseguir entradas para ver a esta selección sudamericana en acción este verano

Esta noche Ecuador juega los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca, respaldado por una gran euforia nacional. 

El equipo de Sebastián Beccacece se repuso en el Grupo E: tras perder con Costa de Marfil y empatar sin goles ante Curazao, parecía eliminado. 

Sin embargo, una histórica remontada que culminó con una victoria por 2-1 ante la gran potencia alemana —impulsada por Nilson Angulo y sellada por el dramático gol de Gonzalo Plata en el minuto 77— sorprendió al mundo del fútbol y llevó al presidente de Ecuador a declarar un día festivo nacional. 

Entradas parael Mundial de Ecuador:Reservar entradas

¿Cuál es el calendario de partidos de la fase de grupos de Ecuador en el Mundial de 2026?

FechaPartido (hora local)SedeEntradas
Domingo 14 de junioCosta de Marfil - Ecuador (19:00)Lincoln Financial Field (Filadelfia)1-0
Sábado 20 de junioEcuador vs. Curaçao (19:00 h)Arrowhead Stadium (Kansas City)0-0
Jueves 25 de junioEcuador vs. Alemania (16:00 h)Estadio MetLife (East Rutherford)2-1
Martes 30 de junioMéxico vs. Ecuador (21:00 h)Estadio de la Ciudad de México (México)Entradas
5 de julio, 18:00 h CSTOctavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del CongoEstadio de la Ciudad de México (México)Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Ecuador 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas parael Mundial de Ecuador:Reservar entradas

Entradas para el Mundial de Ecuador 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Ecuador se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superiores e inferiores, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo para el torneo de la Copa del Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54 000
 BMO Field (Toronto) 45 000
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 83 000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000
 Estadio Gillette (Boston) 65 000
 Estadio AT&T (Dallas) 94 000
 Estadio NRG, Houston 72 000
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 000
 Estadio Hard Rock, Miami 65 000
 Estadio MetLife, Nueva York 82 500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69 000 
 Estadio Levi's, San Francisco 71 000 
 Lumen Field, Seattle 69 000