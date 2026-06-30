Esta noche Ecuador juega los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca, respaldado por una gran euforia nacional.

El equipo de Sebastián Beccacece se repuso en el Grupo E: tras perder con Costa de Marfil y empatar sin goles ante Curazao, parecía eliminado.

Sin embargo, una histórica remontada que culminó con una victoria por 2-1 ante la gran potencia alemana —impulsada por Nilson Angulo y sellada por el dramático gol de Gonzalo Plata en el minuto 77— sorprendió al mundo del fútbol y llevó al presidente de Ecuador a declarar un día festivo nacional.

¿Cuál es el calendario de partidos de la fase de grupos de Ecuador en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Domingo 14 de junio Costa de Marfil - Ecuador (19:00) Lincoln Financial Field (Filadelfia) 1-0 Sábado 20 de junio Ecuador vs. Curaçao (19:00 h) Arrowhead Stadium (Kansas City) 0-0 Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania (16:00 h) Estadio MetLife (East Rutherford) 2-1 Martes 30 de junio México vs. Ecuador (21:00 h) Estadio de la Ciudad de México (México) Entradas 5 de julio, 18:00 h CST Octavos de final: México/Ecuador vs. Inglaterra/República Democrática del Congo Estadio de la Ciudad de México (México) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Ecuador 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: no es sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Ecuador 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Ecuador se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superiores e inferiores, fuera de la Categoría 1.

gradas superiores e inferiores, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.

Las sedes son:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios: