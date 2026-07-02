Croacia, con más de una década de talento y resistencia, disputa su cuarto Mundial consecutivo y el séptimo desde 1998.
Los «Vatreni» han callado a los escépticos y llegan a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Portugal como maestros de los grandes torneos.
Se clasificó segunda del Grupo L tras una ajustada victoria 2-1 sobre Ghana.
Próximos partidos y resultados de Croacia en el Mundial 2026
|Fecha (hora de inicio)
|Partido
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Miércoles 17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|Estadio AT&T (Arlington, EE. UU.)
|4-2
|Martes 23 de junio (19:00 h, hora del Este)
|Panamá vs. Croacia
|BMO Field (Toronto, Canadá)
|0-1
|Sábado 27 de junio (17:00 h, hora del Este)
|Croacia vs. Ghana
|Lincoln Financial Field (Filadelfia, EE. UU.)
|2-1
|Jueves 2 de julio (19:00)
|Octavos de final: Portugal vs. Croacia
|BMO Field (Toronto, Canadá)
|Comprar entradas
Trayectoria de Croacia en la fase eliminatoria del Mundial 2026 y entradas
|Fecha y hora local
|Ronda y partido
|Lugar
|Entradas
|2 de julio, 19:00 h EDT
|Octavos de final: Portugal vs. Croacia
|Estadio BMO, Toronto, Canadá
|Comprar entradas
|6 de julio, 14:00 h CDT
|Octavos de final: Portugal/Croacia vs. España/Austria
|Estadio AT&T, Arlington, EE. UU.
|Comprar entradas
|10 de julio, 17:00 PDT
|Cuartos de final: EE. UU. / Bélgica vs. Croacia (posible)
|SoFi Stadium, Inglewood, EE. UU.
|Comprar entradas
|14 de julio, 19:00 h CDT
|Semifinales: Francia, Alemania o Países Bajos vs. Croacia (posible)
|Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, EE. UU.
|Comprar entradas
|19 de julio, 16:00 h EDT
|Final: Ganador del partido 101 vs. Croacia (posible)
|Estadio MetLife, East Rutherford, EE. UU.
|Comprar entradas
Cómo comprar entradas para el Mundial de Croacia 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
Entradas para el Mundial de Croacia 2026: ¿cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6.730 dólares para la final.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
|Categoría
|Fase de grupos
|Octavos y Cuartos
|Semifinales y Final
|Categoría 1
|250 $ - 400 $
|600–1 200 $
|1.500 $ - 6.730 $
|Categoría 2
|150–280 $
|400–800 $
|1.000 - 4.210
|Categoría 3
|100–200 $
|200 $ - 500 $
|600 - 2.790
|Categoría 4
|60–120 $
|150–350 $
|400 $ - 2.030 $
*Nota: Los precios pueden variar según la demanda y el recinto.
Qué esperar de Croacia en el Mundial 2026
Bajo la dirección de Zlatko Dalic, Croacia mantiene su estatus de especialista en grandes torneos. El equipo ha renovado su plantilla con jóvenes talentos sin perder la inteligencia táctica que lo caracteriza desde hace una década.
A sus 40 años, el legendario Luka Modrić sigue desafiando al tiempo y aporta liderazgo y visión de clase mundial. En el centro del campo cuenta con el incansable Mateo Kovačić y el creativo Nikola Vlašić.
En defensa, Joško Gvardiol se ha consolidado como uno de los mejores centrales del mundo, mientras que Dominik Livakovic sigue siendo un muro bajo los palos, especialmente en penaltis bajo presión.
Su mayor fortaleza es el juego colectivo y el dominio en el centro del campo. Probablemente controlarán la posesión y atacarán en el momento oportuno, imponiendo su superioridad técnica.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:
|País
|Estadio (ciudad)
|Capacidad
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|44 315
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|72 766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123