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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas de última hora para el Mundial de Alemania 2026: guía de emparejamientos, precios medios de reventa y más

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Alemania

Descubre cómo ver en directo este verano a los cuatro veces campeones del Mundial.

La aspiración de Alemania de recuperar el trono mundial se truncó de forma inesperada en el Mundial de la FIFA 2026

A pesar de las altas expectativas sobre la «Die Mannschaft», el equipo de Julian Nagelsmann no alcanzó los octavos de final, desilusionando a los aficionados alemanes que viajaron para apoyar a su selección en este torneo ampliado a 48 equipos.

El torneo sigue en Estados Unidos y aún queda el camino hacia la final.

Entradas para el Mundial:Reserva entradas

¿Cuál es el calendario de Alemania en el Mundial 2026 y su trayectoria en la fase eliminatoria?

FechaPartidoSedeResultado final / Entradas
14 de junio de 2026Alemania vs. CuraçaoEstadio de Houston, Houston7-1
20 de junio de 2026Alemania vs. Costa de MarfilEstadio de Toronto, Toronto2-1
25 de junio de 2026Ecuador vs. AlemaniaEstadio Nueva York-Nueva Jersey, Nueva Jersey2-1
29 de junio de 2026Octavos de final: Alemania vs. ParaguayEstadio de Boston, Boston1-1 (Paraguay gana en penaltis)

Cuándo comprar entradas para el Mundial de Alemania 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas escasean.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradaspara el Mundial:Reservar entradas

Entradas para el Mundial de Alemania 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Alemania se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precio de face valueRango medio de reventa
Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas)60–620 dólares150–600 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares800–3.500 dólares
Octavos de final105–750 $1.200 $ - 3.300 $
Octavos de final170–980 $ 1.900 $ - 4.500 $
Cuartos de final 275–1 775 $2.800 $ - 6.000 $
Semifinales 420–3 295 $4.400 $ - 11.000 $
Final2.030 $ - 7.875 $8.500 $ - 32.000 $+

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por tres países.

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación puedes ver las ciudades y los estadios que acogerán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad para el torneo de la Copa del Mundo
CanadáBC Place (Vancouver) 54 000
 BMO Field (Toronto) 45 000
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 83 000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48 000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53 500
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000
 Estadio Gillette (Boston) 65 000
 Estadio AT&T (Dallas) 94 000
 Estadio NRG, Houston 72 000
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 70 000
 Estadio Hard Rock, Miami 65 000
 Estadio MetLife, Nueva York 82 500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69 000 
 Estadio Levi's, San Francisco 71 000 
 Lumen Field, Seattle 69 000

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