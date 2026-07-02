México ya está en la fase eliminatoria del Mundial 2026.
Además, el legendario Estadio Azteca puede convertirse en el primero en albergar el torneo tres veces. México también será sede de otros siete partidos de grupo.
Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus entradas y cuánto cuestan.
¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de México en el Mundial de 2026?
|Fecha
|Partido
|Estadio
|Resultado final / Entradas
|11 de junio de 2026
|México vs. Sudáfrica
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|2-0
|18 de junio de 2026
|México vs. Corea del Sur
|Estadio Akron, Guadalajara
|1-0
|24 de junio de 2026
|República Checa vs. México
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|0-3
|1 de julio de 2026
|Octavos de final: México vs. Ecuador
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|2-0
|5 de julio de 2026
|Octavos de final: México vs. Inglaterra
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|Comprar entradas
¿Cuándo se celebra el Mundial de México 2026?
Solo queda un partido con entradas disponibles en México: México vs. Inglaterra en Ciudad de México el 5 de julio. Para no perderte esta última oportunidad de ver a los coanfitriones en su propio país, toma nota:
|Fecha
|Partido
|Estadio (México)
|Entradas
|5 de julio de 2026
|Octavos de final: México vs. Inglaterra
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|Comprar entradas
¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?
Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber:
- Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal canal autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.
- En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA para la reventa local con garantías oficiales.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
Entradas para el Mundial de México 2026: ¿cuánto cuestan?
Las entradas para los partidos de la fase de grupos de México en el Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:
- Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
- Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
- Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
- Categoría 4: La más asequible, en la grada superior, fuera de las demás categorías.
Los precios pueden variar según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:
|Escenario
|Rango de precios
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México)
|75–2.735 dólares
|Octavos de final
|105–750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
|Cuartos de final
|275 $ - 1 775 $
|Semifinales
|420 $ - 3.295 $
|Final
|2.030 $ - 7.875 $
Clasificación del Grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026
|Equipo
|Partidos
|Victorias
|Empates
|Derrotas
|Goles a favor
|Goles en contra
|Diferencia de goles
|Puntos
|México (Q)
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|Corea del Sur
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|República Checa
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Sudáfrica
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
¿Quiénes forman parte de la convocatoria de México para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores
Bajo la dirección de Javier “El Vasco” Aguirre, México confirmó su lista de 26 jugadores para el torneo que se disputará en casa. En el Grupo A, junto a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, “El Tri” combina veteranos de Europa, estrellas de la Liga MX y jóvenes promesas.
Destacan el defensa Edson Álvarez, el portero Guillermo Ochoa —con su histórica sexta participación— y el delantero Santiago Giménez.
Tanto si planeas el camino de«El Tri» hacia las eliminatorias como si buscas entradas para los partidos del Grupo A en Ciudad de México y Guadalajara, estos son los 26 jugadores que representarán a México:
Plantilla oficial de México para el Mundial
|Posición
|Jugador
|Club actual
|Porteros
|Guillermo Ochoa
|AVS Futebol SAD
|Carlos Acevedo
|Santos Laguna
|Raúl Rangel
|Chivas
|Defensas
|Johan Vásquez
|Génova
|César Montes
|Lokomotiv de Moscú
|Edson Álvarez
|West Ham United
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Israel Reyes
|Club América
|Jorge Sánchez
|Cruz Azul
|Mateo Chávez
|Chivas
|Centrocampistas
|Luis Chávez
|Dinamo de Moscú
|Érik Lira
|Cruz Azul
|Álvaro Fidalgo
|Club América
|Orbelín Pineda
|AEK de Atenas
|Gilberto Mora
|Club Tijuana
|Brian Gutiérrez
|Chicago Fire
|Luis Romo
|Cruz Azul
|Obed Vargas
|Seattle Sounders
|Delanteros
|Santiago Giménez
|Feyenoord
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Roberto Alvarado
|Chivas
|César Huerta
|Pumas UNAM
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|Alexis Vega
|Toluca
|Armando González
|Chivas
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
¿Cuáles son las sedes del Mundial de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). Estas son las ciudades y los estadios que las albergarán:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|México
|Estadio Banorte (Ciudad de México)
|48 821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Boston)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG, Houston
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Los Ángeles)
|69 650
|Estadio Hard Rock, Miami
|64 091
|Estadio MetLife, Nueva York
|78 576
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|65 827
|Estadio Levi's, San Francisco
|69 391
|Lumen Field, Seattle
|65 123