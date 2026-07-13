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Cómo comprar entradas de segunda mano para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México y toda la información que necesitas

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas de segunda mano para el Mundial de 2026

La fiebre del Mundial 2026 crece tras el inicio del torneo norteamericano el 11 dejunio.

Las entradas se agotan rápido tras confirmarse todos los equipos y partidos, pero aún puedes conseguir las tuyas.

GOAL te ofrece la información más actualizada sobre las entradas, incluida la compra de entradas oficiales de reventa.

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Calendario de la Copa del Mundo 2026: cómo conseguir entradas de reventa

Fecha y hora de inicioDetalles del partidoLugarEntradas
7 de julio, 12:00 h EDTOctavos de final: Argentina vs. EgiptoAtlanta Stadium, EE. UU.Comprar entradas
7 de julio, inicio a las 16:00 h (PDT)Octavos de final: Suiza vs. ColombiaEstadio de Vancouver, CanadáComprar entradas
9 de julio, 18:00 h (hora del este de EE. UU.)Cuartos de final 1: Francia vs. MarruecosEstadio Gillette (Boston), EE. UU.Comprar entradas
10 de julio, 18:00 PDTCuartos de final 2: España vs. BélgicaSoFi Stadium (Los Ángeles), EE. UU.Comprar entradas
11 de julio, 16:00 h (hora del este)Cuartos de final 3: Noruega vs. InglaterraEstadio Hard Rock (Miami), EE. UU.Comprar entradas
11 de julio, 18:00 h CDTCuartos de final 4: Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia Arrowhead Stadium (Kansas City), EE. UU.Comprar entradas
14 de julio, 19:00 h CDTSemifinal 1: Francia/Marruecos vs. España/BélgicaEstadio de Dallas, EE. UU.Comprar entradas
15 de julio, 20:00 h EDTSemifinal 2: Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Egipto/Suiza/ColombiaEstadio de Atlanta, EE. UU.Comprar entradas
18 de julio, 15:00 h (EDT)Partido por el tercer puesto: Perdedor de la semifinal 1 contra perdedor de la semifinal 2Estadio de Miami, EE. UU.Comprar entradas
19 de julio, 15:00 h (EDT)Final de la Copa del Mundo: Ganador de la semifinal 1 vs. Ganador de la semifinal 2 Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.Comprar entradas

¿Cuánto cuestan las entradas de reventa para el Mundial 2026?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superior e inferior fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior, fuera de las demás categorías.

Los precios oficiales han variado según la fase de venta, y en los mercados secundarios suelen ser distintos. Estos son los precios que encontrarás en esas plataformas:

EscenarioRango de precios de las entradas (valor nominal)Precio medio en reventaEntradas
Fase de grupos (excluidas las naciones anfitrionas)60–620 dólares150–950 dólaresEntradas
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 $ - 2.735 $800–3 800 $Entradas
Octavos de final105–750 $350–1 400 $Entradas
Octavos de final170–980 $ 550–2 000 $Entradas
Cuartos de final 275–1.775 $1.000–3.500 $Entradas
Semifinales 420 $ – 3 295 $1.800–6.200 $Entradas
Final2.030–10.875 $4.185 $ - 9.805 $+Entradas

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y demanda de reventa. Estos valores máximos pueden cambiar cerca del torneo.

¿Cómo conseguir entradas de reventa para el Mundial 2026?

Los aficionados pueden comprar entradas oficiales en la web de la FIFA desde septiembre de 2025. 

La última fase oficial de venta de entradas, la «fase de venta de última hora», comenzó el 1 de abril y durará hasta el final del torneo. 

Si buscas reventa, ten en cuenta lo siguiente:

Mercado de reventa y intercambio de la FIFA

El canal oficial para comprar entradas de segunda mano es el mercado de reventa y canje de la FIFA, accesible en FIFA.com/tickets.

Reabrió el 2 de abril y permanecerá activa hasta una hora antes de cada partido.

Está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales.

Mercados secundarios

Plataformas externas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo 2026. 

No obstante, es recomendable comparar precios, pues suelen ser más altos.

Asegúrate de que el vendedor use la función oficial de transferencia de entradas de la FIFA para mover el boleto a tu cuenta.

La oferta es limitada y aparece de forma esporádica, así que revisa la plataforma con frecuencia, prepárate para actuar rápido y ten listos los datos de pago.

Mercado de Intercambio de la FIFA

El Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) es la plataforma oficial para que los residentes en México revendan, compren o intercambien de forma segura entradas para el Mundial de 2026.

México tiene protecciones legales específicas para la reventa, por lo que el sistema es ligeramente diferente.

A diferencia del Mercado de Reventa principal, aquí los boletos se venden únicamentea su valor nominal, sin fines de lucro.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron estas 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las acogerán:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Foxborough, Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Arlington, Dallas) 70 122 
 Estadio NRG (Houston)68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Inglewood, Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock (Miami)64 091 
 Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey) 78 576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827 
 Levi's Stadium (Santa Clara, área de la bahía de San Francisco) 69 391 
 Lumen Field (Seattle)65 123

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