La WWE vuelve a la carretera, y Raw, SmackDown y el mayor premium live event del verano recorrerán pabellones y estadios de toda Norteamérica.

La WWE ha construido su reputación sobre algunas de las rivalidades más icónicas de la historia del sports entertainment, desde Hulk Hogan y Andre the Giant hasta Stone Cold Steve Austin y The Rock, pasando por el actual plantel, liderado por nombres como Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes y CM Punk.

La WWE confirmó que WrestleMania saldrá de Norteamérica por primera vez en su historia en 2027, con destino a Riad, Arabia Saudí, como parte de Riyadh Season. Pero antes de ese movimiento histórico, queda por delante un cargado calendario de 2026, que incluye la gira Road to WrestleMania y SummerSlam. GOAL tiene todos los detalles a continuación sobre cómo asegurar hoy mismo tus entradas.

¿Cuándo es la WWE?

La WWE está constantemente de gira, con nuevas fechas de Raw y SmackDown que se añaden a lo largo del año. Aquí tienes un resumen de los próximos eventos confirmados en Norteamérica.

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas jue., 30 de jul., 19:30 WWE Summer Tour Bank of Springfield Center, Springfield, IL Entradas vie., 31 de jul., 18:30 WWE Friday Night SmackDown Resch Center, Green Bay, WI Entradas sáb., 1 de ago., 16:30 SummerSlam Noche 1 U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Entradas dom., 2 de ago., 16:30 SummerSlam Noche 2 U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Entradas lun., 3 de ago., 18:30 WWE Monday Night Raw Casey's Center, Des Moines, IA Entradas jue., 6 de ago., 19:30 WWE Summer Tour EagleBank Arena, Fairfax, VA Entradas vie., 7 de ago., 19:30 WWE Friday Night SmackDown Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA Entradas vie., 7 de ago., 19:30 WWE NXT Melbourne Auditorium, Melbourne, Florida Entradas SÁB., 8 de ago., 19:30 WWE NXT Maxwell Snyder Armory, Jacksonville, Florida Entradas lun., 10 de ago., 19:30 WWE Monday Night Raw Scope Arena, Norfolk, VA Entradas

La WWE anuncia regularmente nuevos bloques de fechas, y la promoción confirmó recientemente más shows de Raw y SmackDown hasta abril de 2027 como parte de la gira Road to WrestleMania. Los aficionados deberían seguir consultándolo, ya que cada pocas semanas se añaden nuevas ciudades y pabellones al calendario.

¿Dónde comprar entradas para la WWE?

Para la mayor selección de asientos en todas las fechas de esta lista, StubHub es la opción de referencia. Cada compra en la plataforma está cubierta por la garantía FanProtect de StubHub, así que sabes exactamente lo que estás comprando antes de completar la operación, y puedes comparar secciones y precios lado a lado para encontrar la mejor oferta disponible para tu presupuesto.

La WWE también vende entradas directamente a través de WWE.com/Events para los shows recién anunciados, normalmente con una ventana de preventa para aficionados que se abre uno o dos días antes de la venta general. Para los aficionados que buscan una entrada concreta para WrestleMania o SummerSlam, los mercados de reventa suelen ser la forma más fiable de garantizar un asiento una vez se ha agotado la asignación primaria, especialmente en los grandes shows en estadios.

Elijas la vía que elijas, reservar con antelación es la forma más inteligente de asegurarte el precio disponible más barato, ya que las entradas para grandes eventos como SummerSlam tienden a subir de forma constante a medida que se acerca la fecha.

¿Cuánto cuestan las entradas para la WWE?

Los precios de las entradas varían mucho en función del show, la ciudad y de lo cerca que estés del ringside, pero realmente hay opciones para todos los bolsillos.

Grabaciones habituales de Raw y SmackDown: las entradas parten de alrededor de 47 $ a 75 $ para asientos en las gradas altas, lo que las convierte en algunas de las entradas de sports entertainment en directo más asequibles de Norteamérica.

Shows de pabellón de nivel medio: espera pagar en la franja de 100 $ a 150 $ por un buen asiento en la grada baja con una visión clara del ring.

SummerSlam y otros premium live events: los precios empiezan en torno a 47 $ a 106 $ para las entradas más básicas, suben a varios cientos para las secciones inferiores y mucho más para los asientos de ringside y de pista.

Paquetes hospitality y VIP: la WWE y sus socios ofrecen periódicamente paquetes prémium que incluyen ventajas como acceso anticipado, merchandising exclusivo y mejor visibilidad, con un precio significativamente superior al de las entradas estándar.

La forma más barata de entrar es casi siempre una entrada estándar para Raw o SmackDown reservada con bastante antelación a la fecha del show, así que, si el presupuesto es la prioridad, lo mejor es apuntar a una grabación habitual de televisión en lugar de a un premium live event.

Todo lo que necesitas saber sobre el U.S. Bank Stadium

El U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota, albergará SummerSlam 2026, el gran premium live event veraniego de la WWE, durante dos noches, el 1 y el 2 de agosto. El recinto es uno de los más grandes de la NFL, con una capacidad muy superior a 66.000 espectadores para fútbol americano y una configuración que supera regularmente los 70.000 para grandes eventos de entretenimiento, lo que lo convierte en uno de los mayores escenarios en los que actuará la WWE durante todo el año.

El estadio está situado en el centro de Minneapolis, cerca de importantes hoteles, restaurantes y conexiones de transporte público, lo que lo convierte en un recinto de fácil acceso tanto si vuelas para pasar el fin de semana como si llegas por carretera desde otros puntos del Medio Oeste. Los aficionados que viajen desde el Reino Unido deben tener en cuenta la diferencia de siete horas de vuelo y planificar la zona horaria local (hora central) al reservar el viaje en torno al show de dos noches.

Los asientos van desde las secciones bajas cercanas al ring, pasando por el nivel club, hasta los asientos de la grada superior con una visión más amplia de toda la producción del estadio. Como en cualquier show en un estadio, las localidades cerca de las rampas de entrada y del lado de la cámara principal suelen tener un precio más alto, así que merece la pena revisar bien los mapas de asientos antes de comprar.

Con WrestleMania 43 confirmado para Riad en 2027, SummerSlam 2026 se presenta como una de las últimas oportunidades de ver durante un tiempo un auténtico gran espectáculo de la WWE en un estadio de suelo norteamericano, por lo que se espera una fuerte demanda de los mejores asientos hasta la hora del show.