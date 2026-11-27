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Colonia vs. Elversberg: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 11 28 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

El Colonia recibe en el RheinEnergieSTADION al recién ascendido Elversberg en un partido de Bundesliga en el que ambos equipos necesitan puntos.

El Colonia ha dejado una buena impresión recientemente. En el empate 1-1 contra el Bayern, el equipo dirigido por Rene Wagner sumó un punto en Múnich después de que Mikey Moore adelantara a los visitantes.

Sin embargo, la actuación en el Allianz Arena tuvo un sabor amargo. Joel Schmied estuvo involucrado en el lance tras el que Harry Kane, del Bayern, causó baja por una rotura del ligamento de la sindesmosis.

El Elversberg llega tras una derrota. El equipo dirigido por Vincent Wagner perdió 1-0 en su última visita al SC Freiburg y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de Bundesliga y Copa.

Antes, el Elversberg había demostrado con un 4-1 contra el Mainz 05 que puede marcar goles. En la clasificación, está por delante del Colonia.

A continuación, os contamos cómo seguir el partido.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con el Colonia y el Elversberg?

El Colonia acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó 1-1 contra el Bayern de Múnich; antes había perdido 1-2 frente al Bayer Leverkusen. En la Copa de Alemania, ganó 5-0 al Union Berlin. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó cuatro.

El Elversberg suma una victoria y cuatro derrotas. En su último partido cayó 0-1 ante el SC Freiburg, después de haber ganado 4-1 al Mainz 05. En la Copa de Alemania, quedó eliminado al perder 2-0 en Darmstadt.

Colonia vs. Elversberg: alineaciones

Colonia vs. Elversberg: estado de forma

Colonia vs. Elversberg: enfrentamientos directos

Colonia vs. Elversberg: clasificaciones