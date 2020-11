Colombia vs. Uruguay en vivo por las Eliminatorias: partido online, resultado, formaciones y suplentes

Tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2022 con un gran partido en la costa Caribe colombiana: la Tricolor, dirigida por Carlos Queiroz, enfrenta a la siempre aguerrida selección del Maestro Óscar Washington Tabárez. Choque de dos grandes en busca de tres puntos.

llega quinto en la tabla de posiciones, producto de cuatro puntos obtenidos con la victoria ante y empate ante . Por su parte es sexto, a un punto de los cafeteros, gracias a su triunfo ante Chile en la primera jornada, pero desastrosa derrota con goleada incluída, ante .

Así, a ambos les caen muy bien los tres puntos en disputa, aunque la presión y obligación principal será para los anfitriones pues deben hacer respetar la casa que históricamente se ha convertido en un bastión a la hora de clasificar a un Mundial.

El partido, por supuesto, se disutará a puertas cerradas por razones sanitarias, pero desde Goal te contamos todos los detalles.

