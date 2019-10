Colombia vs. Chile, en amistoso internacional: formación, día, horario y cómo ver por TV

Ambas escuadras se enfrentan con el fin de seguir probando fórmulas para las Clasificatorias rumbo a Qatar. El duelo se jugará en España.

y continúan su preparación para las Clasificatorias al Mundial de 2022 con dos partidos en esta fecha FIFA de octubre. En ese sentido, ambas escuadras volverán a verse las caras luego del cruce que protagonizaron en la pasada , donde La Roja eliminó a los cafeteros, por penales, en los cuartos de final.

El duelo se disputará en el estadio José Rico Pérez de Alicante, , el sábado 12 de octubre desde las 13:00 horas de Chile, 11:00 de Colombia. Posteriormente, el día martes, la escuadra de Reinaldo Rueda se medirá ante Guinea, mientras que los de Carlos Queiroz cerrarán con .

El historial marca 40 encuentros disputados entre ambos equipos, con 10 triunfos cafeteros y 16 chilenos. 14 empates completan la estadística. Eso sí, en duelos amistosos se han medido en 12 oportunidades: tres victorias de Colombia, seis empates y tres triunfos de Chile. 17 goles anotados y 18 recibidos.

NÓMINA DE COLOMBIA

El técnico de la Selección colombiana, Carlos Queiroz, entregó el pasado martes la nómina para los amistosos de octubre, en los que se enfrentará a Chile y Argelia.

El DT portugués llamó a gran parte de los futbolistas que han trabajado con él y además sumó a tres nuevos jugadores, Johan Mojica, Andrés Ibargüen y al joven Luis Sinisterra, que milita en . Eso sí, no figuran Radamel Falcao ni James Rodríguez, grandes figuras del equipo, pero sí aparecen David Ospina, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado.

Arqueros:

- David Ospina ( -ITA)

- Camilo Vargas ( -MEX)

- Eder Chaux ( )

- Aldair Quintana (Aldair Quintana)

Defensores:

- Luis Orejuela (Cruzeiro-BRA)

- Stefan Medina ( -MEX)

- Dávinson Sánchez ( -ING)

- Yerry Mina ( -ING)

- Oscar Murillo ( -MEX)

- Jhon Lucumí ( -BEL)

- William Tesillo (León-MEX)

- Johan Mojica ( -ESP)

Volantes:

- Wilmar Barrios (Zenit-RUS)

- Jéfferson Lerma (Bournemouth-ING)

- Juan Cuadrado ( -ITA)

- Mateus Uribe (Porto-POR)

- Yairo Moreno (León-MEX)

- Andrés Ibargüen (América-MEX)

Delanteros:

- Róger Martínez (América-MEX)

- Alfredo Morelos (Rangers-ESC)

- Duván Zapata ( -ITA)

- Luis Díaz (Porto-POR)

- Luis Sinisterra (Feyenoord-HOL)

NÓMINA DE CHILE

El pasado jueves Reinaldo Rueda dio a conocer la nómina de la Selección chilena. Y en ella resalta el retorno de la Generación Dorada. Si bien Claudio Bravo ya se sumó al proceso del técnico caleño en la última jornada de fecha FIFA, ante y Honduras, Arturo Vidal y Gary Medel no estuvieron entre los citados, por lo que no se produjo el esperado reencuentro de los futbolistas tras el tan comentado quiebre después de no clasificar a Rusia 2018.

Sin embargo, el DT colombiano dispuso en esta ocasión el regreso de todos los referentes del plantel. En la nómina destaca -además- el regreso de Fabián Orellana, de gran temporada en el de España, y el llamado a Niklas Castro, atacante chileno-noruego, de los registros del Aalesunds. Asimismo, serán bajas Diego Valdés, quien sufrió un desgarro en el , y Charles Aránguiz, que sufrió una lesión este sábado en el .

Arqueros:

- Gabriel Arias (Racing-ARG)

- Claudio Bravo (Manchester city-ING)

- Gonzalo Collao ( U.D-ESP)

Defensores:

- Guillermo Maripán (AS Mónaco-FRA)

- Gary Medel ( -ITA)

- Oscar Opazo ( )

- Miiko Albornoz ( 96-ALE)

- Paulo Díaz ( -ARG)

- Mauricio Isla ( -TUR)

- Alfonso Parot (U. Católica)

- Francisco Sierralta ( -ITA)

- Sebastián Vegas ( -MEX)

Volantes:

- Erick Pulgar ( -ITA)

- Arturo Vidal (FC -ESP)

- Esteban Pavez (Al-Nasr-E.A.U.)

- César Pinares (U. Católica)

Delanteros:

- Jean Meneses ( -MEX)

- Felipe Mora (Pumas-MEX)

- Fabián Orellana (Eibar-ESP)

- Diego Rubio ( -EE.UU.)

- Alexis Sánchez ( -ITA)

- Christian Bravo (Montevideo Wanderers-URU)

- Niklas Castro (Aalesunds FK-NOR)

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Colombia - Chile FECHA Sábado, 12 de octubre ESTADIO Estadio José Rico Pérez, Alicante HORARIO 13:00 en Chile - 11:00 en Colombia

POSIBLES ONCENAS

Colombia: Ospina; Medina, Mina, Davinson, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado; Roger, Muriel y Duván.

Chile: Claudio Bravo; Óscar Opazo, Gary Medel, Guillermo Maripán y Alfonso Parot; Arturo Vidal, Erick Pulgar y César Pinares; Fabián Orellana, Jean Meneses, Alexis Sánchez.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido se jugará el próximo sábado 12 de octubre de 2019 a las 18:00 hora española e Islas Baleares (17:00 en las Islas Canarias, 13:00 en Argentina y Chile, 11:00 en Colombia y ).

ZONA CANAL HORARIO Chile Colombia Chilevisión, CDF Caracol ESP: 18:00

ARG: 13:00

CHI: 13:00

COL: 11:00

MEX: 11:00

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

COLOMBIA

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA 2-2 Colombia Amistoso 06/09/2019 Colombia 0-0 Amistoso 10/09/2019

Próximos partidos

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA HORARIO Argelia - Colombia Amistoso 15/10/2019 14:00 Perú - Colombia Amistoso 14/11/2019 20:30

CHILE

Últimos partidos

PARTIDO COMPETICIÓN FECHA Chile 0-0 Argentina Amistoso 05/09/2019 Honduras 2-1 Chile Amistoso 10/09/2019

Próximos partidos