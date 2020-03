¿Colombia o España? Luis Suárez desvela con qué selección aspira jugar

El delantero de 22 años la está rompiendo esta temporada en el Zaragoza en la Segunda División española, donde ha marcado 17 goles en 30 partidos.

Luis Javier Suárez es una de las nuevas promesas goleadoras de , el samario se ha convertido en la gran figura del Real que gracias a sus goles sueña con regresar a la máxima categoría del fútbol español.

Su grandiosa temporada, con 17 goles en 30 partidos, lo ha puesto en la órbita de varios equipos de Primera División y hasta ha sido relacionado con la Selección de como una de las opciones para los de Tokio, según algunos medios locales.

Sin embargo, el mismo Suárez salió al paso de las especulaciones en entrevista con El Transistor de Onda Cero y dejó claro que aunque tiene la doble nacionalidad (está casado con una española) su ilusión de jugar con la Tricolor, aunque eso sí, no le cerró la puerta a un llamado de España.

Más equipos

"Son muchas decisiones que hay que tomar, pero al final yo soy colombiano, toda mi familia está allí y mis raíces son de allá, también como cualquier español que su sueño sería vestir la camiseta de la selección, pues a mí también me da mucha ilusión y sería un sueño vestir la camiseta de Colombia, pero yo no descarto jugar con España, sería una opción si Colombia no me llama o no me tiene en cuenta”, explicó.

Suárez es una de las grandes ausencias de la lista provisional de Carlos Queiroz para el debut de Colombia en la Eliminatoria Sudamericana ante y .