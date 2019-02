Colo Colo se cuadra con bombero héroe

El técnico Mario Salas le entregó un motivacional mensaje a Héctor Sáez, quien se hizo popular por combatir las llamas portando una camiseta alba.

Hace un par de días el bombero Héctor Sáez se hizo famoso luego de que se viralizara una imagen suya con la camiseta de Colo Colo, bajo su traje protector, tras su arduo trabajo en Pitrufquén, en la Región de La Araucanía.

A tanto llegó su exposición que el técnico del Cacique, Mario Salas, se conmovió con la historia y lo llamó para felicitarlo con un motivacional mensaje.

“El tema de los incendios ha sido muy fuerte acá en el sur, en toda la zona de la IX Región. Por lo mismo he trabajado duro, pero el día martes tuve un llamado que me alegró mucho. Era el entrenador de Colo Colo. Me dejó helado, nunca pensé que se comunicaría conmigo para felicitarme por mi faena en los incendios“, dijo Sáez a La Cuarta.

“No solamente me felicitó, también me preguntaba por mi trabajo, se mostró preocupado por lo que debían hacer los bomberos en este caso y por la situación de las llamas. Realmente, fue muy amable”, agregó.

Además contó que “me dijo que lo que yo hago tiene que servir como una inspiración para Colo Colo, para todo el equipo. Que eso debía motivarlos. Además que era para sentirse orgulloso por tener a un colocolino en esa emergencia, porque reflejaba lo que era el hincha del club por el sacrificio que hay que poner. Me soreprendió mucho todo lo que me decía”.

Finalmente, Sáez reveló que el club lo dejó invitado para acudir al partido que jugará este viernes ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

“Hace mucho tiempo que no voy (a ver a Colo Colo), pero en esta misma llamada de Mario Salas el club me dejó invitado al partido contra la U de Conce, así es que estoy consiguiendo los permisos para poder ir, porque sería un sueño poder conocer al gran goleador Esteban Paredes. Es el preferido de toda la familia”, cerró.