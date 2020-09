Colo Colo salva un punto en medio de una mediocridad absoluta

El Cacique fue más agresivo y protegió su arco con más criterio, pero ganar le queda lejos y no lo perdió ante Unión La Calera por la impericia local.

Fecha 11 del Torneo y el juego de sigue extraviado. Y parece ser cada día más difícil de encontrar. Este Cacique de Gualberto Jara no elabora situaciones de gol, no es fluido, sus protagonistas están inconexos y a los que están más cerca del área ni les llega la pelota. Es más: circuló hasta arrinconarlo y el Popular se dedicó a aguantar los embates reventándola lejos, replegándose para no propiciar tantos espacios y en cada resolución local los suspiros por las fallas configuraron la única buena nueva: luego de otra noche mediocre, no perdió.

Desde el punto de vista de la actitud, en el 0-0 del Nicolás Chahuán se dio un paso adelante con respecto a la nula respuesta mostrada ante O'Higgins. Pero la leve mejoría no puede considerarse un salto de calidad, aunque sí el asumir la necesidad apremiante de tomarse las situaciones difíciles con seriedad. El visitante luchó cada espacio y buscó imponerse -siempre- sin argumentos futbolísticos y más patriadas aisladas.

A lo largo del desarrollo, Miguel Pinto sumó seguridad y entendimiento con la salida limpia. Su liderazgo, por segundo partido consecutivo, fue un factor positivo. Todo esto después de la nula reacción de Brayan Cortés en el gol de Espinoza del Superclásico, que lo dejó sin la titularidad. Junto con Pinto es imposible no destacarlo a Marcos Bolados, el único explosivo y quien, en un esquema mutable, tiene libertades para salir y entrar desde la banda y para suibir y bajar para enredarlo a Erick Wiemberg, el prometedor seleccionado chileno que lo marcó. Bolados encara, da autopases, mete piques en velocidad y patea, aunque sin acierto en el Nicolás Chahuán Nazar. Es el líder de una ofensiva que entró a fortalecer Mouche, el dueño de la izquierda.

Más equipos

Esta vez Jara ha apostado por Leo y cuidado a Matías Fernández para la (Peñarol es el martes). También ha potenciado el medio con Gabi Suazo y renunciado al puntero zurdo desde el arranque. En busca de más control se hizo todavía más débil en 3/4 mientras sufrió de principio a fin. El aporte de Blandi, al igual que contra la Celeste, fue nulo, mientras que en la media hora de Parraguez se apreciaron ganas y no mucho más.

Kily Vilches pudo anotar en una arranque de inspiración ofensiva que acabó en una sucesión de disparos, Andía y Stefanelli marcaron un interesante dúo que controló Ronald de la Fuente, mientras que Esteban Valencia y Wiemberg contaron con las más claras del cierre, este último impactando el horizontal. La única del Colo fue de Bryan Soto, que se animó a darle al arco y escribió la mejor llegada alba en toda la noche. Tras un rebote, Fuentes cedió para el juvenil -de gran tenencia-, que hizo figura al volador Alexis Martín Arias. No se le da nada a Jara y los suyos pero no perdieron y necesitan trabajar más duro.