Colo Colo ofrece un homenaje xeneize en el adiós de Diego Maradona

Si hay un camarín en el que sus protagonistas le guardan un cariño especial a ese es el de . Este fatal miércoles, en el que al mundo le tocó despedir a Diego Armando Maradona, sirvió como ocasión especial para demostrarlo, con un homenaje muy sentido al 10.

"EN UNA VILLA NACIÓ..."

En la previa del cruce de los albos ante Curicó, se realizó un minuto de silencio por el deceso del Pibe de Oro en el Estadio Monumental, y en el semblante de xeneizes como Juan Manuel Insaurralde y Pablo Mouche se reflejó la inmensa pena. En el once titular también estuvo Julio Barroso, otro que surgió desde Boca, y en el banco Nicolás Blandi, de pasado goleador en La Bombonera.

El momento se coronó con jinetas negras que llevaban la leyenda "AD10S". Tanto el Chaco -que se notaba afectado- como el resto de los boquenses las vistieron con mucho orgullo, pero los chilenos se sumaron e intentaron dar otro paso rumbo a la salvación con la bendición del campeón mundial que dejó la vida terrenal un 25 de noviembre del 2020.

